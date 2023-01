Une femme se déguise en Manjulika pour effrayer les habitants de Bharatpur et les résultats vous donneront des frissons

Faire des farces peut être extrêmement amusant. La meilleure partie est la réaction que vous obtenez des gens – totalement inattendue et hilarante. Une vidéo qui devient actuellement virale tourne autour de la même chose. Il présente une fille déguisée en Manjulika du film à succès de Bollywood Bhool Bhulaiya. Dans la vidéo, on peut la voir effrayer les gens tout en étant recouverte d’un drap blanc. Pour le rendre plus réaliste, elle a également laissé ses cheveux ouverts. “Déguisé en monjulika pour effrayer les habitants de Bharatpur et c’est comme ça que ça s’est passé”, lit-on dans la légende.

La vidéo désormais virale a recueilli des tonnes de vues. Cela montre des gens criant à tue-tête quand ils voient cette fille sortir de nulle part. Regardez par vous-même :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a recueilli plus de 19 000 vues. “Comment avez-vous réussi à ne pas trébucher et tomber en marchant sur la couverture”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “J’adore la façon dont monjulika porte Nike, j’adore un fantôme conscient de la marque.”

Un utilisateur de Twitter a écrit : « simple dholna sun hehehehehehehehehe simple pyaar kiiiiii dhun hehehehehehehehe ».

Pendant ce temps, plus tôt, une vidéo d’un homme faisant une farce à son collègue est récemment devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans le clip, on voit l’homme faire une farce inoffensive à sa collègue de la réception en lui tapotant doucement la fosse aux genoux. Cependant, ce qui s’est passé ensuite a laissé les utilisateurs de médias sociaux divisés.

La vidéo désormais virale a été partagée sur Twitter le 2 janvier 2023. Elle montre trois employés travaillant à la réception de ce qui semble être un magasin. Alors que deux employées peuvent être vues en train de s’occuper d’un client, leur collègue masculin, qui se tenait derrière elles, nourrit un plan pour faire une farce à l’une d’entre elles. Il pousse ensuite légèrement la jambe de la réceptionniste par derrière, ce qui fait perdre l’équilibre à la femme et la fait tomber au sol, à la grande surprise de tous. Cependant, dès qu’il se rend compte qu’elle va tomber, il la tient avant que sa tête ne touche le sol.

