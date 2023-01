Une femme se déguise en Manjulika du Bhool Bhulaiyaa d’Akshay Kumar dans le métro de Delhi et fait peur aux passagers

Quiconque voyage régulièrement dans le métro de Delhi sait déjà à quel point cela peut être compliqué. Dans certaines stations de métro, il est difficile d’obtenir un siège, dans d’autres, il y a tout un ensemble de problèmes à résoudre. Nous parlons de passagers qui deviennent les sujets de la bobine Instagram d’un créateur de contenu. Les passagers de cette station de métro ont eu affaire à une femme qui est montée à bord du train habillée en Manjulika de Bollywood a frappé Bhool Bhulaiyaa. Un clip partagé sur Instagram a capturé la femme à bord d’un train en marche. On peut la voir vêtue d’une tenue de danse traditionnelle jaune s’approchant des passagers pour tenter de les effrayer. Quelle que soit la raison de la mise en scène, elle finit par obtenir une place. Découvrez le clip ici:

Ce petit sketch n’a pas été bien accueilli par les utilisateurs des réseaux sociaux. La plupart ont exprimé leur mécontentement face à la femme qui dérangeait les passagers fatigués. Certains ont même fait remarquer que les enfants vus dans le clip avaient également l’air effrayés. D’autres ont mentionné que cela n’aurait pas bien fonctionné s’ils avaient été les destinataires du sketch. “Je me demande toujours comment elle a passé le contrôle de sécurité”, a écrit un utilisateur d’Instagram.

Un autre commentaire disait: “Ces soi-disant acteurs devraient être punis pour avoir dérangé les gens dans les transports en commun.”

«Dites-lui de faire cela dans l’entraîneur des femmes locales de Mumbai. Elle oubliera sa propre identité après cela, c’est sûr », a commenté un autre utilisateur d’Instagram.

Le métro de Delhi n’est pas étranger à ces événements bizarres. Les passagers ont souvent vu des créateurs de contenu faire un effort supplémentaire pour créer des vidéos à la mode. Un clip est récemment devenu viral sur Instagram où un homme a été vu marchant dans le métro dans un gilet blanc sur une serviette jaune enroulée autour de sa taille. Il fait une promenade décontractée, marche dans une paire de tongs, parle au téléphone et se coiffe. De toute évidence, les passagers ont regardé le créateur de contenu avec étonnement. Certains n’ont pas pu se retenir et ont éclaté de rire. La légende de la vidéo disait : « Tanki mein paani khatm ho gaya hai. aaj main office mein hi naha loonga, (Le réservoir d’eau s’est vidé. Je vais prendre un bain au bureau aujourd’hui.”

De nombreux utilisateurs de médias sociaux, sinon tous, ont loué l’homme pour sa confiance.

