Une femme se cache dans la salle de bain avec deux enfants quand des coups de feu retentissent

MOBILE, Alabama –

Des coups de feu samedi soir près d’un magasin très fréquenté sur Schillinger Road ont laissé les passants complètement secoués, en particulier la femme qui a appelé le 911 alors qu’elle se cachait dans une cabine de toilette, blottie avec ses enfants.

“J’ai entendu quelqu’un dire que des coups de feu avaient été tirés”, a déclaré Amber Barnard, qui se trouvait à l’intérieur de Target.

Selon des témoins, des centaines d’enfants ont traversé Schillinger jusqu’au parking Target après qu’une bagarre a éclaté au théâtre AMC. Barnard était avec ses deux jeunes filles à Target vers 21h50 lorsque des coups de feu ont retenti depuis le parking. Elle a dit que quelques minutes avant d’entrer dans le magasin, des centaines d’enfants ont pris d’assaut la zone.

“Quand nous sommes arrivés sur le parking, il y avait une tonne d’enfants ici, et ils étaient dans le parking du Chili, le parking du Sonny”, a-t-elle déclaré. “On pouvait les voir partout.”

Selon plusieurs témoins, une bagarre impliquant des mineurs a éclaté au cinéma AMC de l’autre côté de la rue. La police a déclaré avoir reçu une plainte désordonnée et répondu au théâtre, mais la foule s’est dispersée lorsque les agents sont arrivés sur les lieux. Quelques instants plus tard, la police a déclaré que des coups de feu avaient été tirés de l’autre côté de la rue, près du parc de trampolines Get Air.

De l’intérieur de Target, Barnard a déclaré que les employés avaient reçu l’ordre de se cacher.

“Deux employés ont couru à l’arrière du magasin, et quand ils m’ont dépassé, j’ai entendu sur l’une de leurs radios qu’il fallait maintenant se mettre en lieu sûr”, a-t-elle déclaré. « J’ai attrapé la main de ma plus jeune fille, j’ai laissé mon buggy et nous avons couru vers l’arrière du magasin. J’ai entendu quelqu’un dire que des coups de feu avaient été tirés. Nous sommes immédiatement allés dans une salle de bain et l’un des employés a verrouillé la porte.

Elle a alors appelé le 911.

“Les 15 minutes les plus longues de ma vie”, a déclaré Barnard. “Tout le monde avait peur et pleurait.”

Une fois que tout est clair, elle et ses filles sont entrées dans le parking pour trouver des dizaines d’agents du MPD sur les lieux.

Heureusement, la police a déclaré que personne n’avait été blessé. Bien que la question brûlante de Barnard était « où étaient les parents ? ».

« Pourquoi ces enfants sont-ils ici ? » elle a demandé. « Pourquoi avons-nous 200 à 300 enfants de 12 à 15 ans sans surveillance ? Je suis content que personne n’ait été blessé, mais ça aurait pu être mauvais.

La police mobile a déclaré que le bâtiment du parc de trampolines Get Air avait été touché par des coups de feu, mais encore une fois, personne n’a été blessé.

Le MPD a déclaré qu’il s’agissait d’une enquête en cours. Personne n’a été inculpé ou arrêté.