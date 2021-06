Une femme se bat contre Covid en laissant tomber de l’oxygène et des frères à ses côtés

Les frères et sœurs dépassent toutes les frontières pour sauver leurs frères et sœurs. Une histoire similaire illustrant l’amour et la résilience de deux frères pour leur sœur l’a aidée à lutter contre COVID. L’incident a été révélé récemment lorsque Rinku, 47 ans, est sorti de l’hôpital le 28 mai.

C’était en avril de cette année que Rinku, un habitant du village de Madipur à Munger, dans le Bihar, est tombé malade. Elle a connu un essoufflement, à la suite de quoi son mari, Satish Prasad, l’a admise au JLN Medical College and Hospital à Bhagalpur dans le Bihar. Cependant, l’augmentation soudaine des cas de COVID-19 a entraîné une pénurie de personnel à l’hôpital. Comme beaucoup d’autres patients, Rinku n’a pas d’autre choix que de rester dans une salle surpeuplée avec seulement une poignée d’assistants pour s’occuper d’eux.

Cependant, cela ne s’est pas bien passé avec son jeune frère Rajnish, qui s’est précipité à Bhagalpur pour être aux côtés de Rinku. Agriculteur du village de Ramchua à Banka, Rajnish a décidé de transférer sa sœur dans le service de soins COVID, bien qu’elle coure un risque élevé d’être gravement infectée. Parler à Indien Express, Rajnish a révélé que lorsqu’il a rendu visite à sa sœur pour la première fois, Rinku n’avait pas correctement mis de masque sur son visage.

Pendant ce temps, son mari Satish, qui est employé dans une entreprise à Kahalgaon près de Bhagalpur, a gardé une distance de sécurité avec sa femme. Il est resté dans une chambre louée près de l’hôpital. Le couple a deux enfants, un garçon qui étudie le droit à Calcutta et une fille mariée.

La vraie lutte a été affrontée par Rinku et Rajnish, qui n’ont même pas pu obtenir un bon repas. Le duo frère-sœur n’avait d’autre choix que de partager sa nourriture. Satish, qui vivait à proximité, n’a pas pris la peine de s’occuper d’eux ou de leur fournir de la nourriture, comme le prétend Rajnish.

Tout allait bien jusqu’à ce que l’état de Rinku s’aggrave et que son niveau d’oxygène tombe à 40. Elle a été immédiatement transférée aux soins intensifs, cependant, sa SPO2 ne s’est pas stabilisée. Lorsque son SPO2 est encore tombé à 18, les médecins ont conseillé à Rajnish de la transférer dans un hôpital où elle pourrait recevoir les soins appropriés.

Rajnish, qui se sentait impuissant dans cette situation, a demandé de l’aide à son frère aîné Rakesh. Ancien sous-officier de l’IAF et avocat à la Cour suprême, Rakesh a voyagé de Delhi à Patna et a réussi à obtenir un lit à l’AIIMS dans la capitale de l’État avec l’aide de quelques contacts locaux.

Cependant, le cauchemar ne s’est pas arrêté là. Alors qu’ils étaient en route vers l’AIIMS, l’ambulance transportant Rinku est tombée en panne. Une autre ambulance a mis trois heures pour atteindre l’endroit. L’incident a laissé Riku à bout de souffle alors que l’oxygène de l’ambulance était presque terminé avant qu’ils n’atteignent Patna.

Le retard des formalités ajoutait à leurs inquiétudes. Pendant les 18 jours suivants, Rinku a été maintenue sous assistance respiratoire, sa santé s’est détériorée en raison d’une infection pulmonaire. Après être sorti du ventilateur, Rinku a développé une diarrhée. Pendant toute la durée, Rinku a été soutenue et soignée par ses deux frères.

Après près de 53 jours de sa bataille fatale, Rinku a été libérée récemment et a été emmenée chez eux à Ramchua à Banka. Sur le chemin de la guérison, elle a dit qu’elle devait sa vie à ses frères.

