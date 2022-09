Une femme sculpte un “adultère” sur la pierre tombale de son mari infidèle, son fils la défend

L’enfer n’a pas de fureur comme une femme méprisée. Et une femme prouve justement cela en gravant «adultère» sur la pierre tombale de son mari infidèle. Son fils a maintenant défendu la décision de sa mère et les internautes l’ont pleinement soutenu. Le fils a raconté comment ses parents avaient eu un mariage amer vers la fin de la vie de son père. Son père avait une liaison de longue date avec une collègue mariée et l’avait mise enceinte. Ils prévoyaient de déménager au Canada et de commencer une nouvelle vie. Bien que ses parents soient légalement mariés, son père a emménagé avec sa nouvelle compagne. Il est décédé et c’est alors que sa mère a pris sa revanche.

L’utilisateur de Reddit a demandé: “Eh bien, ma mère a été blessée et mesquine et a marqué sa pierre tombale comme” À la douce mémoire de John Doe, fils, mari, père et adultère “. Il a ajouté : « La famille de mon père et sa partenaire enceinte sont en colère et veulent que je répare le problème. Personnellement, je pense que ça va, c’est qui il était. Il était toutes ces choses. Et comme c’est le complot de ma mère, je ne peux pas faire n’importe quoi. AITA ? »

Les internautes ont été stupéfaits, mais la plupart sont venus à la défense du duo fils-mère. Quelques-uns ont même qualifié la réponse de la mère à la situation de “géniale”. “Jouer sa version du “gambit de la reine”. La dame fait certainement un geste. Il n’a aucune chance. Mais ensuite, il n’est plus exactement debout… », a commenté un utilisateur.

Un autre utilisateur a écrit : « NTA. Pourquoi ne peuvent-ils pas payer pour le réparer si cela les dérange tellement ? »

« NTA. La vérité est gravée dans la pierre. Emmenez votre mère pour un bon repas OP », a commenté un troisième utilisateur.

Pendant ce temps, quelques autres ont ajouté qu’ils étaient mal à l’aise avec le futur bébé. Un internaute a demandé à l’utilisateur de Reddit de garder un œil sur la pension alimentaire des enfants de la personne décédée. L’internaute a demandé au fils de s’assurer que la mère présente le testament à l’avocat, s’il existe, et de ne pas aider une femme infidèle à élever son enfant avec l’argent de sa mère.

D’autres ont été surpris par la façon dont une telle inscription était autorisée.

