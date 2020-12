Une femme qui a poignardé à mort une fillette de sept ans devant ses parents dans un parc le jour de la fête des mères a été reconnue non coupable de son meurtre aujourd’hui.

Eltiona Skana a utilisé un couteau artisanal pour couper le cou d’Emily Jones lors d’une attaque apparemment aléatoire à Queen’s Park, à Bolton.

La femme de 30 ans avait été accusée du meurtre d’Emily, mais le septième jour de son procès devant le Manchester Crown Court, le jury a été informé que l’accusation avait mis fin à l’affaire.

Dans un geste dramatique, le procureur Michael Brady a déclaré qu’il n’y avait plus de perspective réaliste de condamnation et le juge M. Justice Wall a demandé au jury de rendre officiellement un verdict de non-culpabilité.

Emily Jones a été tuée par Skana alors qu’elle conduisait son scooter à Queen’s Park, à Bolton, le jour de la fête des mères

Les parents rendent hommage à « la lumière de nos vies » Emily Après la mort d’Emily, ses parents ont rendu un hommage déchirant à leur fille de sept ans. On y lisait: «Emily avait sept ans, notre unique enfant et la lumière de nos vies. «Elle était toujours pleine de joie, d’amour et de rire. « Emily avait un sourire effronté et était belle à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elle avait un cœur aussi gros que son sourire. « Emily n’a jamais été plus heureuse que lorsqu’elle passait du temps avec sa famille et ses amis, elle était notre propre petit papillon social. Emily avait une passion pour le plein air et adorait pratiquer n’importe quel sport, même lorsqu’elle portait ses robes roses scintillantes. « Nous sommes plus que dévastés que cet acte de violence aléatoire signifie que nous ne verrons jamais notre belle petite fille grandir pour devenir la merveilleuse jeune femme qu’elle montrait si prometteuse de devenir. « C’est vraiment déchirant de se réveiller dans un monde sans Emily et nous ne pouvons pas comprendre pourquoi cela s’est produit. « Nous tenons à remercier les membres du public qui nous ont aidés dans le parc et à exprimer notre gratitude aux services d’urgence pour avoir fait de leur mieux pour sauver la vie d’Emily. «Merci à tous pour leurs aimables messages de soutien et pour continuer à respecter notre vie privée en cette période difficile.

Emily avait visité Queen’s Park à Bolton avec son père Mark Jones et sa mère Sarah Barnes le 22 mars de cette année.

Avant l’attaque, qui s’est produite vers 14 h 15, une femme – supposée être Skana – avait été aperçue dans le parc par un témoin qui la décrivait comme ayant l’air « agitée » et avec un regard « vide » sur son visage.

Michael Brady QC, poursuivant, a déclaré au tribunal que même si la mère d’Emily n’était plus en couple avec son père, elle était allée courir dans le parc et s’était arrangée pour les rencontrer tous les deux là-bas.

Emily, qui avait fait des «tours» sur son scooter, a repéré sa mère au loin.

Elle a dit à son père: «Papa, papa. Je veux aller voir maman et elle s’est enfuie.

Emily a également appelé sa mère, qui ne l’a pas entendue en raison de la distance entre eux et du fait qu’elle entendait des écouteurs.

Le tribunal a appris comment Skana – une schizophrène paranoïde – était assise sur un banc et armée d’un couteau artisanal qui faisait partie d’un paquet de trois qu’elle avait acheté plus tôt dans la journée dans un magasin du centre-ville de Bolton.

Elle se leva alors qu’Emily passait devant elle sur un scooter et dans « un mouvement lui trancha la gorge » avec le couteau artisanal et la jeta au sol.

M. Brady a déclaré: « Le chemin d’Emily vers sa mère l’a emmenée devant l’accusé qui, alors qu’Emily passait, l’a attrapée et d’un seul mouvement lui a tranché la gorge avec le couteau artisanal, puis l’a jetée au sol.

« Il n’y avait eu aucune interaction entre Emily et l’accusé. La blessure était insurvable et Emily est décédée peu de temps après.

Le père d’Emily avait vu une personne sur le banc se tenir au-dessus de sa fille mais supposait qu’Emily était tombée de son scooter et qu’elle était aidée.

Mais il avait alors entendu une femme crier: «Elle a été poignardée».

Il est allé voir Emily et a vu qu’elle saignait du cou et a essayé de la réconforter, avant qu’un membre du public ne lui tende sa chemise pour essayer d’endiguer le sang coulant du cou d’Emily.

Une femme, considérée comme une infirmière qualifiée, a pris en charge les premiers secours et à ce stade, M. Jones était « frénétique ».

La mère « inconsolable » d’Emily est alors arrivée et a regardé les ambulanciers qui avaient été appelés sur les lieux alors qu’ils se battaient pour essayer de sauver leur fille.

Mais Emily avait subi un arrêt cardiaque et a été transportée par avion à l’hôpital Royal de Salford, où a été déclarée morte peu avant 16 heures.

Emily avait visité Queen’s Park à Bolton (photo, police du parc après le meurtre) avec son père Mark Jones et sa mère Sarah Barnes le 22 mars de cette année.

Des hommages floraux et câlins à l’enfant de sept ans. Après sa mort, les parents d’Emily lui ont rendu hommage, décrivant leur enfant unique comme la « lumière de nos vies »

Skana s’est enfuie toujours armée du couteau, mais à un moment donné, elle l’a placée dans son sac à dos, où elle a ensuite été récupérée.

M. Brady a déclaré qu’un passant, Tony Canty, qui était sorti se promener avec sa femme et sa fille, avait vu Skana « malmener » et « crier » Emily et la pousser au sol.

Skana a crié: «Elle a essayé de me tuer.

Elle l’a ensuite répété en passant devant M. Canty.

À ce stade, M. Canty « n’avait aucune idée de la gravité de la situation, il n’avait pas vu de couteau et ne s’était pas rendu compte qu’Emily avait été mortellement blessée », a déclaré M. Brady.

Mais il était «suffisamment» préoccupé pour courir après Skana, sa femme lui criant qu’elle avait un couteau.

Il perdit brièvement de vue Skana mais la rattrapa bientôt et la «fit irruption» ou la poussa au sol.

Skana est tombée sur le dos et M. Canty a pu la détenir jusqu’à l’arrivée de la police.

M. Brady a déclaré que, alors que M. Canty était assis au-dessus de Skana, elle a commencé à se promener sur le « Home Office, sa famille et qu’il avait tué ‘la fille’ ‘.

Lorsque M. Canty leur a téléphoné et leur a dit qu’une jeune fille avait été impliquée, Skana a répondu: «Je suis une fille, je suis une enfant.

La fillette de sept ans était à cheval pour rencontrer sa mère lorsque l’accusé a bondi d’un banc, l’a attrapée et lui a tranché la gorge avec un couteau artisanal qu’elle avait acheté ce matin-là. Sur la photo, officiers sur les lieux

Des experts en psychiatrie avaient déclaré au jury qu’elle avait des antécédents de maladie mentale, souffrait de schizophrénie paranoïde et avait tué Emily dans un épisode psychotique.

Mais l’accusation avait affirmé qu’elle se cachait derrière le diagnostic et avait prévu de tuer.

Aujourd’hui, l’avocat Michael Brady QC a déclaré au jury que le Crown Prosecution Service ne porterait plus d’accusation de meurtre et leur a demandé de déclarer Skana non coupable de cette infraction.

S’adressant au jury, il a déclaré que l’accusation avait décidé qu’il ne s’agissait plus d’une perspective réaliste de condamnation pour meurtre.

«Ce n’est pas une décision qui a été prise à la légère par la Couronne», a-t-il déclaré. «C’est une décision prise avec soin et en tenant compte de la sensibilité de cette affaire.

Il a expliqué que la décision d’abandonner l’accusation était venue suite à des preuves du Dr Saifullah Syed Afghan – un psychiatre médico-légal consultant qui traite Skana à l’hôpital Rampton.

Il a déclaré au tribunal qu’il n’avait pas d’explication « alternative » à ses actions du 22 mars, à part des explications antérieures sur la psychose provoquée par sa schizophrénie paranoïde diagnostiquée.

Le jury a ensuite déclaré Skana non coupable de meurtre.

La condamnation pour homicide involontaire coupable devrait avoir lieu mardi prochain.