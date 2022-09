Une femme savoure sa glace sous le regard de ses adorables chiens de compagnie

Les chiens sont les animaux de compagnie les plus fidèles de la planète. Peu importe à quel point vous les incitez ou les tentez, ils ne réagiront pas à moins qu’on ne le leur dise. Les animaux de compagnie ne sont pas seulement nos compagnons constants, ils nous aident également lorsque nous souffrons d’une crise de santé mentale en faisant preuve de compassion. Une vidéo montrant un chien réagissant au fait que sa mère lèche une glace est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Tu me tues ici…😂🦮🍦👅 pic.twitter.com/PGeE6ur3ZD —Fred Schultz (@FredSchultz35) 21 septembre 2022

Fred Schultz a posté une vidéo d’une femme dégustant sa glace pendant que ses chiens de compagnie la regardaient. Sous-titrée comme – « Tu me tues ici… », la séquence montre le chien se léchant la bouche chaque fois que la femme goûte sa glace. Cependant, il est important de noter qu’aucun des chiens ne réagit en regardant sa mère déguster le dessert.

Le chien réagit à la vue de sa mère ayant la glace plusieurs fois dans la vidéo de 18 secondes. En tant que spectateur, vous pourriez penser qu’il ferait un geste et essaierait de goûter lui-même. Cependant, en restant fidèle au fait que les chiens sont loyaux et disciplinés, il ne bouge même pas de leur position.

La vidéo est devenue virale avec plus de 30 lakh vues et plus de 62 000 likes. Les utilisateurs se sont demandé s’il était juste de taquiner le chien ou si la femme aurait dû partager sa glace avec le chien. Certains utilisateurs ont précisé si le chien peut digérer le lait de vache.

Le chien peut-il manger du lait de vache ? – Sakuraii (@suphachai210) 22 septembre 2022

Un utilisateur a demandé : « Un chien peut-il manger du lait de vache ?

Non, ils ne digèrent pas bien le sucre du lait mais une fois par an le jour d’un anniversaire ne fait pas de mal. pic.twitter.com/e7BjszG0DZ —Buck Phillips (@BuckPhillips9) 22 septembre 2022

À cela, un autre a répondu : « Non, ils ne digèrent pas bien le sucre du lait, mais une fois par an, le jour d’un anniversaire, ça ne fait rien de mal. »

Je leur donnerais leur propre glace

J’en fais toujours quand j’en veux un, en sortir deux du frigo : un pour moi et un pour Gandalf ❤️ pic.twitter.com/XwUe5JPMG1 — Ana Refue (@Anarefue) 22 septembre 2022

Un troisième utilisateur a commenté le débat sur la plateforme de microblogging et a écrit : « Je leur donnerais leur glace que je fais toujours quand j’en veux une, en prends deux du frigo : une pour moi et une pour Gandalf ». Gandalf était son chien et elle a joint une vidéo où les utilisateurs pouvaient voir Gandalf déguster sa glace.

