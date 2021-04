L’exploit exemplaire d’une femme sauvant un vieil homme roulant dans l’escalier mécanique a une fois de plus prouvé que tous les héros ne portent pas de cape. La vidéo postée par Message du matin de la Chine du Sud a été diffusé sur Internet comme une traînée de poudre. La vidéo montre un homme en fauteuil roulant roulant accidentellement dans l’escalator. Dès que l’incident a attiré l’attention de deux femmes travaillant au comptoir, elles se sont précipitées vers lui. Une femme dans un pull bleu est vue en cours d’exécution vers l’homme. Elle a spontanément attrapé / bloqué le fauteuil roulant en se couchant contre lui, l’empêchant de rouler davantage et évitant à l’homme de se blesser. Elle a été suivie par une autre femme au pull rouge. SCMP, la femme s’est précipitée pour empêcher le fauteuil roulant de rouler après avoir entendu les cris du vieil homme. Pendant tout cet incident, un enfant a également été blessé. Le fauteuil roulant a renversé l’enfant alors qu’il roulait. Après avoir vérifié l’homme, l’employé a ensuite pris l’enfant qui était tombé par terre.

La femme a révélé que l’homme n’était pas blessé, tandis que l’enfant avait subi des blessures mineures. «Je m’en fichais de me blesser, je voulais juste les sauver», a-t-elle déclaré au site d’information.

Depuis que la vidéo a été partagée, elle est devenue virale et a suscité des réactions positives de la part des internautes.

Lors du partage du clip, l’un des utilisateurs a écrit: «Une sauvegarde parfaite et une capture / un blocage spontané se risquant.» Il a ajouté que la femme en rouge avait l’air d’aller dans l’autre sens au début, mais qu’elle s’est également jointe bientôt à la mission de sauvetage.

D’autres utilisateurs félicitent son acte héroïque et l’appellent «Vrai héros», courageux, «Bodhisattva» et plus encore.

