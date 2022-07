Une femme sauve un employé du péage après des collisions avec un camion et des renversements à Dehradun

Lors d’un incident époustouflant, un camion chargé de ciment est devenu incontrôlable sur la place de péage de Lacchiwala à Dehradun, finissant par se renverser et heurter la cabine. Les images de vidéosurveillance de l’ensemble de l’incident horrible ont été partagées par l’officier de l’IAS Awanish Sharan sur son compte Twitter officiel et font maintenant le tour d’Internet. Après que la vidéo soit devenue virale, une femme, qui dans toute sa bravoure peut être vue en train de sauver la vie du travailleur du péage, est encensée par les internautes. De plus, les images révèlent également qu’après avoir heurté la place de péage et s’être renversé, le camion manque de peu une voiture blanche juste devant lui, dans laquelle on peut également voir un enfant assis.

Selon l’heure et la date mentionnées sur les images de vidéosurveillance, l’incident a eu lieu le 23 juillet, vers 14h36. La vidéo s’ouvre pour montrer une voiture s’arrêtant au péage et on peut voir le camion venir de derrière, tandis qu’une femme peut être vue traverser la voiture. Le camion à grande vitesse s’écrase soudainement dans une cabine et se renverse, à ce moment précis, on peut voir la femme se précipiter à l’intérieur de la cabine, sans se soucier de sa vie, et fait immédiatement sortir une employée du péage. Tout en tweetant la vidéo, l’agent de l’IAS a écrit dans la légende : “Dans l’accident du poste de péage de Dehradun, une jeune femme, sans se soucier de sa vie, a sauvé un travailleur du poste de péage en se précipitant à l’intérieur du stand”.

À la fin de la vidéo, on peut également voir la travailleuse boiter et plusieurs personnes rassemblées autour d’elle. Elle a été blessée dans l’accident et a été immédiatement envoyée à l’hôpital, selon l’agence de presse ANI. Internet chante les louanges de la femme courageuse, qui a risqué sa vie pour sauver le travailleur. Un utilisateur a écrit: «La femme a une vigilance et une présence d’esprit fantastiques. Très courageux.” Certains utilisateurs ont également expliqué pourquoi tant d’accidents se produisent autour des gares de péage. Un autre utilisateur a écrit : « Qu’est-ce qui ne va pas aux péages de nos jours ? Les accidents horribles arrivent-ils tout seuls ? Cela a-t-il quelque chose à voir avec la conception, le placement, l’approche, bleh bleh bleh… »Beaucoup ont également noté que le chauffeur du camion avait tenté de sauver la voiture et, ce faisant, il avait dû frapper le stand.

