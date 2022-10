Une femme sauve un bébé éléphant d’un fossé boueux. Voici ce qui s’est passé ensuite

Internet regorge de toutes sortes de vidéos et de contenus. Parmi la variété, les vidéos d’animaux sont les plus regardées. En parlant de cela, une vidéo d’un bébé éléphant a récemment captivé Internet avec sa maladresse attachante et son acte humain de gentillesse. La vidéo a été partagée par l’officier IFS Susanta Nanda sur Twitter.

Dans la vidéo, on peut voir le bébé éléphant coincé dans un fossé boueux entre une route de campagne et un champ de canne à sucre. La femme va bientôt aider le bébé éléphant à sortir de la boue et essaie de le sortir du fossé. L’animal, en revanche, permet à la femme de l’aider tout en évitant les contacts agressifs. Elle parvient enfin à sortir le jumbo de la boue. Vers la fin de la vidéo, on voit le bébé éléphant lever sa trompe vers la femme, apparemment dans un geste pour remercier la fille pour ses efforts. La légende disait également : « Elle a aidé le bébé éléphant à sortir de la boue dans laquelle il a été frappé. Bébé reconnaît avec une bénédiction ». Regardez l’adorable vidéo virale ci-dessous.

Elle a aidé le bébé éléphant à sortir de la boue dans laquelle il a été frappé. Le bébé reconnaît avec une bénédiction 💕 pic.twitter.com/HeDmdeKLNm – Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 27 octobre 2022

En voyant la vidéo, plusieurs utilisateurs des médias sociaux ont félicité la femme pour son acte de gentillesse. L’un des utilisateurs a écrit: “Charmant! Cette planète appartient également à tous et chacun doit s’entraider ». Un autre utilisateur a écrit: “Félicitations à la femme courageuse et saluez-la pour avoir sauvé l’éléphant”. Un troisième utilisateur a écrit : « Il l’a bénie en lui disant merci, c’est bien mieux qu’humain ». Un autre a commenté: «Tout comme dans la vie, tout ce dont quelqu’un a besoin, c’est d’un peu d’encouragement et de tendre la main. Ouah! C’est tellement réconfortant ». Découvrez quelques autres commentaires ci-dessous.

Joli! Cette planète 🌎 appartient également à tout le monde et tout le monde devrait s’entraider — Bhakt 🇮🇳 (@DXBBrahmin) 27 octobre 2022

Il l’a bénie en disant merci 🙏, c’est bien mieux qu’humain – Saurabh Singh (@SinghSingh078) 28 octobre 2022

Trop bien. Même les animaux sauvages comprennent la différence entre l’aide vraiment utile et l’aide présentée – ShaileshArora (@ShaileshArora15) 28 octobre 2022

Gentil de la part de la dame d’aider…et quelqu’un filmait…pourquoi ne pas aider !!! – AMIT K BASU (@ amitbasu0107) 27 octobre 2022

Le clip viral a recueilli plus de 49 000 vues sur le site de micro-blogging.

