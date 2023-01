Une femme sauvage dans une attaque de chien d’horreur après que la bête lui a couru dessus alors qu’elle se dirigeait vers la voiture

UNE FEMME a été sauvagement attaquée par un chien après que la bête ait couru vers elle.

La victime se dirigeait vers sa voiture dans l’Essex lorsqu’elle s’est retrouvée avec huit blessures profondes à la jambe.

Une femme s’est retrouvée avec une peur permanente après qu’un chien l’ait sauvagement attaquée

Ayant subi une intervention chirurgicale, elle est maintenant forcée de vivre avec des cicatrices permanentes.

Il est entendu que le chien de race taureau était non accompagné quelques instants avant l’attaque de septembre 2021.

Le chien a été saisi et détruit après l’incident.

Suite à une enquête policière, le propriétaire Peter Fricker, 43 ans, a été incarcéré.

Fricker, de Rosedale Road, a été condamné la semaine dernière à 18 mois pour avoir laissé le chien devenir dangereusement incontrôlable.

Il a également été interdit de garder un chien pendant 10 ans.

PC Jack Emerson a déclaré: «Nous nous félicitons de la décision du tribunal qui reflète le danger posé par les chiens dangereux et ceux qui ne parviennent pas à garder un contrôle adéquat sur eux.

“J’espère que cette phrase envoie le message aux propriétaires que, bien qu’ils soient des animaux de compagnie incroyables, les chiens peuvent présenter un risque s’ils ne sont pas correctement entraînés et soignés, et les propriétaires doivent s’assurer qu’ils ont les connaissances, les capacités et le bon environnement pour s’occuper leur.”