Une femme saute dans la rivière après que le train de Boston a pris feu, vit pour raconter l’histoire

Un train a pris feu à Boston jeudi matin. Le train de la ligne orange transportait 200 passagers lorsque l’incident s’est produit sur le pont qui enjambe la rivière Mystic dans le Massachusetts.

Au milieu des passagers effrayés se trouvait une femme qui a paniqué et a sauté du train dans la rivière en contrebas. Les sauveteurs ont pu attraper la femme et la mettre en sécurité. Aucune blessure n’a été subie par la femme, a rapporté WCVB.

Racontant le moment, un passager nommé Aubrey Charles, a déclaré qu’on leur avait dit de se déplacer à l’arrière du train où ils avaient des échelles pour une évacuation en toute sécurité. Mais certaines personnes ont commencé à sauter à travers les fenêtres brisées. “Au moment où nous sommes arrivés à la troisième ou à la quatrième voiture, j’ai entendu une femme crier derrière moi et je me suis dit:” Non. Ne sautez pas !’ Ensuite, nous regardons dans la rivière et il y a cette femme qui nage autour », a-t-il déclaré.

La cause de l’incendie serait un seuil métallique. Le seuil longeait la base du train et était en service depuis janvier 1980. Il s’est détaché et est entré en contact avec le rail, provoquant des étincelles qui ont enflammé le matériau qui se trouvait sous le wagon. “De toute évidence, il s’agit d’un événement très effrayant et non du service que le MTBA veut fournir. Ce sont ces types d’incidents que nous nous efforçons de prévenir et d’éviter chaque jour », a déclaré Steve Poftak, directeur général de la Massachusetts Bay Transportation Authority.

Plusieurs visuels montrent des passagers sautant des fenêtres du train alors que les wagons de la locomotive se remplissent de fumée :

Une autre vidéo tournée par l’un des passagers montrait le POV de personnes qui avaient peur et qui sautaient par la fenêtre.

L’incident, bien que meurtrier, n’a heureusement fait aucune victime.

