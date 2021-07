Une femme russe se lie d’amitié avec un ours sauvage, désormais les deux sont inséparables

Diverses personnes aiment différents types d’animaux de compagnie. Alors que certains aiment les chiens, d’autres aiment les chats. Cependant, Veronika Dichka de Russie a un compagnon assez peu conventionnel, un ours sauvage.

L’ami géant de la femme russe semerait la terreur dans le cœur de celui qui le voit. Mais Veronika aime tellement son ami qu’elle ne le laisse jamais seul, quoi qu’elle fasse. Ils mangent ensemble, pêchent et font du bateau sur le lac de Novossibirsk en Russie et dorment même côte à côte. Elle a nommé l’ours brun géant Archie.

Veronika a rencontré Archie lorsqu’elle lui a sauvé la vie en visitant un parc safari en 2019. Après avoir passé du temps avec l’ours géant, une amitié s’est établie entre eux, puis Veronika a commencé à emmener Archie au lac pour pêcher. Petit à petit, une belle amitié s’est développée entre eux deux et maintenant ils sont pratiquement inséparables. Selon Veronika, elle a développé une très bonne relation avec Archie et ils adorent être ensemble. Malgré le fait que certains ours soient des carnivores connus et qu’il y ait eu plusieurs exemples d’ours attaquant des humains. Veronika est convaincue que rien ne peut jamais mal tourner entre eux.

Pour montrer son amour pour Archie, Veronika a fait de nombreuses séances photo, où on les voit chevaucher ensemble sur un bateau de pêche. Archie adore monter sur des bateaux, révèle Veronika. Elle dit également que l’ours la voit comme une figure maternelle et se cache même derrière elle chaque fois qu’il a peur. Ses séances photo ont suscité une immense appréciation de la part de ses abonnés sur les réseaux sociaux, qui louent tous son courage à vivre avec ce qui est généralement considéré comme un animal sauvage féroce.

