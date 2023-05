Une femme russe reconnue coupable et condamnée après avoir laissé une note désobligeante sur les tombes des parents de Poutine

Une femme a été condamnée jeudi par un tribunal russe pour avoir profané la tombe des parents du président russe Vladimir Poutine avec une note désobligeante.

Irina Tsybaneva, une retraitée de 60 ans de Saint-Pétersbourg, a été reconnue coupable et condamnée à deux ans de prison avec sursis pour avoir laissé la lettre sur les tombes des parents de Poutine, Vladimir Spiridonovich Poutine et Maria Ivanovna Shelomova.

La note que Tsybaneva a placée sur la tombe gardée à la veille de l’anniversaire de Poutine en octobre disait : « Parents d’un maniaque, emmenez-le chez vous. Il cause tant de douleur et de trouble. Le monde entier prie pour sa mort. Mort à Poutine . Vous avez élevé un monstre et un tueur. »

Alors que Tsybaneva a plaidé partiellement coupable en admettant qu’elle avait laissé la note, elle a affirmé que ses actions n’étaient pas motivées par la haine politique, mais plutôt par le chagrin après avoir regardé les informations sur la guerre de la Russie avec l’Ukraine, Novaya Gazeta Europe a rapporté .

« Après avoir vu la nouvelle, j’ai été submergé par la peur, je me sentais très mal », a déclaré Tsybaneva au tribunal. « La peur était si forte que je ne pouvais pas y faire face, et c’est peut-être de ma faute. Je me souviens à peine de l’avoir écrit [the note]je n’ai aucun souvenir du texte lui-même. »

« Je me rends compte que j’ai succombé à mes émotions et commis un acte irrationnel. Je suis désolé que mes actions puissent offenser ou affecter quelqu’un. »

Tsybaneva a également déclaré qu’elle n’était pas sûre que la note serait même vue ou attirerait l’attention car elle était « roulée dans un petit tube » et placée loin de la tombe, a-t-elle affirmé.

Le tribunal russe avait requis une peine de trois ans de prison pour Tsybaneva.

La guerre de Poutine avec l’Ukraine est récemment entrée dans ses 15 mois sans fin en vue, alors que les deux pays continuent de se battre pour un territoire le long de la ligne de front de 600 milles.