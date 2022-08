Une femme russe, mariée à son beau-fils, a un bébé ; Attendre un autre

Marina Balmasheva, 37 ans, était mariée à Alexei Shavirin et a élevé un beau-fils dès l’âge de 7 ans tout en vivant dans sa maison. Tout en vivant dans un mariage avec le père de l’enfant, Marina a adopté un total de 4 enfants, qui vivent maintenant avec Alexei.

Cependant, Marina a développé des sentiments pour son beau-fils et ils sont entrés dans une relation alors que la première était mariée au père du garçon. Selon le rapport du Mirror, leur relation a commencé après que le beau-fils soit rentré de l’université pendant les vacances et que Marina se soit séparée de son père pour épouser son beau-fils. Le couple avait à l’époque une fille de 20 mois. Concernant son fils de 20 ans, Vladimir, son père dit qu’il était en couple, et Marina l’a rompu et l’a épousé.

Marina, qui a gagné beaucoup de popularité sur les réseaux sociaux en Russie, a passé beaucoup de temps mariée à son beau-fils, et maintenant elle va être la mère du deuxième enfant. Elle a partagé cette nouvelle sur son compte de réseau social où de nombreuses personnes l’ont félicitée.

Le père de Vladimir, l’ex-mari de Marina, n’approuve pas du tout la relation. Vladimir travaillait près de l’Ukraine, mais après la guerre, Marina le soutient avec ses revenus. Elle parle souvent de sa vie sur les réseaux sociaux.

