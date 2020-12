Être attiré par des objets inanimés n’est pas quelque chose d’inouï, cependant, épouser l’objet va trop loin. Rain Gordon, qui est apparemment atteint d’objectophilie, qui est la condition dans laquelle une personne est attirée de manière romantique ou sexuelle par un objet, a épousé sa mallette qu’elle a nommée Gideon, signalé Miroir.

La cérémonie de mariage qui a eu lieu en juin a été présidée par un ami de Rain à Moscou en Russie. La femme de 24 ans partage qu’elle a eu des relations avec des hommes, cependant, elle a toujours été plus attirée par les objets. Rain a découvert qu’elle était attirée par les objets à l’âge de huit ans. Elle dit aussi qu’elle a été plus heureuse dans ses relations avec les objets qu’avec les hommes.

Elle a parlé d’épouser sa mallette parce que, selon Rain, elle veut briser la stigmatisation autour des objets en tant que personnes sexuelles tout en sensibilisant à eux. La mallette que Rain a épousée a été achetée par elle il y a cinq ans dans une quincaillerie. Elle l’a acheté comme accessoire pour une séance photo.

Selon Rain, sa relation est devenue officielle en novembre 2015 et elle est avec Gideon depuis lors. Rain croit en l’animisme, ce qui signifie qu’il y a de la vie en tout. Elle a dit: «Depuis mon enfance, j’ai cru qu’une âme était intégrée dans les objets, ainsi que dans tout ce qui nous entourait.

Elle a également partagé qu’elle était tombée amoureuse du nouveau centre commercial qui a ouvert ses portes dans sa ville. Cependant, à ce moment-là, Rain n’en a parlé à personne parce qu’elle savait que c’était au-delà des normes de la société.

Parlant de sa relation avec la mallette, elle a dit qu’elle n’avait aucune idée qu’elle finirait avec Gideon. Rain aimait son apparence mais ne pensait plus à rien. «Mais ensuite, j’ai commencé à aimer Gideon pour plus que cela. J’ai lentement réalisé que je commençais à tomber amoureux », a déclaré Rain qui est enseignante à la maternelle.

Rain prétend que les deux peuvent avoir des conversations philosophiques pendant trois à quatre heures. Ils ont également partagé des câlins et des bisous et ont passé plus de temps ensemble le soir et la nuit selon Rain. La femme a dit: «Gideon est plus qu’un simple partenaire pour moi. C’est un mari, un ami et un mentor.

Selon Rain, Gideon la connaît mieux qu’elle ne se connaît. Elle a également avoué qu’elle s’était réunie dans une relation avec un homme en 2017 mais qu’elle ne pouvait pas se connecter avec un homme de la même manière qu’elle le fait avec Gideon.

Rain a reçu le soutien de ses frères et amis qui ont compris la relation. Parlant du contrecoup auquel elle fait face pour son attirance pour les objets, Rain a déclaré: «Nous ridiculiser et nous humilier pour le fait que ceux que nous aimons ne sont pas comme tout le monde est dégoûtant. L’amour c’est l’amour. »