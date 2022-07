Une femme russe détenue pendant des mois après avoir ajouté des descriptions critiques des actions de l’armée en Ukraine aux étiquettes de prix des supermarchés | Nouvelles du monde

Cela fait quatre mois que Sasha Skochilenko, une artiste de 32 ans originaire de Saint-Pétersbourg, a imprimé des étiquettes de prix de supermarché avec des descriptions cinglantes des actions de son armée en Ukraine et les a placées sur les étagères d’un supermarché local.

“Elle ne pouvait pas rester silencieuse”, explique sa compagne Sonya Subbotino.

“Sasha avait des amis à Kyiv. Elle a appris aux enfants du camp d’été ukrainien à tourner des films et à jouer. Elle avait vraiment peur pour eux.”

C’était juste après l’attentat du théâtre de Marioupol. Un client du supermarché l’a dénoncée à la police.

Image:

Mme Skochilenko “ne pouvait pas rester silencieuse”, déclare sa partenaire Sonya Subbotino



Depuis, elle est en détention provisoire, accusée de diffuser de fausses informations sur les forces armées russes. Si l’État ne fait preuve d’aucune indulgence et que la justice russe est rarement clémente, elle risque jusqu’à 10 ans de prison.

Image:

Mme Skochilenko photographiée en détention



Diffusée via un écran de télévision granuleux dans la salle d’audience depuis sa cellule de prison, la voix de Skochilenko crépite d’émotion lorsqu’elle voit Sonya et une poignée d’autres amis. Ils ont réussi une brève audience avec elle avant le début d’une énième audience préliminaire et ils tiennent à lui dire qu’ils l’aiment.

Les longs cheveux noirs de Skochilenko et les barreaux de sa cellule soulignent à quel point elle a l’air dessinée, le seul éclair de couleur provient d’un énorme cœur rouge sur son t-shirt.

Ses amis incarnent la scène libérale et artistique de Saint-Pétersbourg – cheveux arc-en-ciel, sacs en tissu avec le signe de la paix.

De l’autre côté de la salle d’audience : des hommes costauds en uniformes. Une image à retenir de l’État contre le mouvement de contestation russe qui s’amenuise. David contre Goliath, avec Goliath très bien en tête.

Depuis le 24 février, près de 200 personnes font face à des poursuites pénales pour des manifestations contre la guerre, y compris des expressions de dissidence en ligne, et 3 300 affaires administratives ont été déposées pour discrédit des forces armées russes.

Image:

Marchez dans les rues de Saint-Pétersbourg et vous auriez à peine l’impression que les choses n’allaient pas



Plus tôt ce mois-ci, le conseiller municipal de Moscou, Alexei Gorinov, a été renvoyé pour sept ans – le premier à être condamné en vertu d’une nouvelle législation draconienne sur les «fausses nouvelles».

D’autres comme Skochilenko ou des personnalités politiques de premier plan comme Ilya Yashin ou Vladimir Kara-Murza sont en détention en attendant leur procès, l’attention initiale sur leurs arrestations diluée par un flux interminable de dates d’audience, de procédures judiciaires et d’accusations supplémentaires.

Promenez-vous dans les rues de Saint-Pétersbourg et vous auriez à peine l’impression que les choses n’allaient pas. L’été bat son plein. Les vérandas des restaurants sont inondées de géraniums et de filles aux robes lumineuses. Les bateaux de plaisance voguent le long de la célèbre rivière Nevsky, créant un sillage.

C’est la même histoire à Moscou aussi, et probablement ailleurs en Russie. Plein été, cinq mois après.

De temps en temps, cependant, il y a un rappel. Un graffiti étalé en rouge sur un panneau d’affichage disant : “Passez une bonne journée – et continuez à prétendre que rien ne se passe autour de vous !”

Image:

Un artiste de Saint-Pétersbourg a eu l’idée du “piket malinkey” ou du “petit piquet”



Une fontaine rougie à Moscou en mémoire d’un adolescent tué à Kharkiv. Une micro-manifestation, de quoi sortir peut-être quelques passants de leur rêverie, si c’est de cela qu’ils s’agit.

C’est l’idée derrière « piket malinkey » ou « petit piquet » – l’idée originale d’un autre artiste de Saint-Pétersbourg.

C’est une page Instagram où les gens envoient des photos de leurs mini-piquets, principalement des figurines en pâte à modeler qu’ils ont positionnées dans des espaces publics. “Envoyez-nous vos petits courageux, taguez-nous et nous les publierons tous”, précisent les consignes.

“Les premières semaines où la guerre a commencé, la plupart de mes amis et les gens que je connais n’avaient pas de mots”, dit son créateur.

“La prochaine étape consistait à savoir si vous quittiez la Russie ou non. Aujourd’hui, je pense que le conflit concerne la normalisation. Il s’agit de : ‘est-ce que je vois la guerre ou non ?'”

Il n’aime pas ce qui se passe, mais il pense que la situation en Ukraine – et d’autres conflits mondiaux – est plus liée au néolibéralisme qui a mal tourné qu’au fait que son président a envoyé des troupes. Il dit qu’il est plus intéressé par la notion de protestation que par ce contre quoi les gens protestent.

Image:

La pancarte de ce petit personnage dit : “Dans cinq ans, tout le monde en Russie aura honte d’avoir cru un fou et sa propagande”



Il n’est pas sûr que l’État soit responsable de l’incapacité des gens à manifester en Russie. Une conversation avec lui danse autour d’évidences flagrantes, faisant des détours dans les périls des algorithmes et les dilemmes de nos sociétés atomisées. Cela ressemble à un exercice pour éviter les dures vérités.

Les chiffres sur sa page Instagram, cependant, ont un message plus direct. “Faites la guerre à la pauvreté, pas à l’Ukraine”, dit l’un. “L’Ukraine n’est pas notre ennemie”, dit un autre.

Un petit personnage courageux aux yeux ronds et effrayés que nous parvenons à retrouver jusqu’au canal de Saint-Pétersbourg où il a été placé. Il est difficile à trouver si vous ne cherchez pas, mais il porte un message puissant. “Dans cinq ans, tout le monde en Russie aura honte d’avoir cru un fou et sa propagande”, dit sa banderole.