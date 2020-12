La combinaison dangereuse d’appareils électroniques et d’eau peut faire des personnes gravement blessées et même coûter la vie. Quelque chose de similaire s’est produit avec une femme russe après avoir utilisé son iPhone dans le bain alors que son appareil était en charge.

Selon certaines informations, Olesya Semenova, 24 ans, a été électrocutée après que son iPhone connecté à son chargeur soit tombé dans son bain. Elle a ensuite été retrouvée par son colocataire à leur domicile dans la ville russe d’Arkhangelsk.

Le rapport a ajouté que l’amie d’Olesya, Daria, lui a crié dessus et l’a secouée, mais elle était pâle et ne respirait pas, montrant des signes de vie. Daria est un agent immobilier qui a donné ces détails à l’opérateur d’urgence. Daria a en outre déclaré qu’elle avait vraiment peur et quand elle a touché Olesya, elle a même eu un choc électrique. Daria a souligné qu’il y avait un smartphone dans l’eau qui se chargeait.

Les ambulanciers paramédicaux ont confirmé qu’Olesya, qui était employée dans un magasin de vêtements, était décédée dans le bain et que son iPhone 8 était tombé à l’eau lorsqu’il était branché sur le secteur, ajoute le rapport.

Face à cet incident malheureux, le ministère russe des urgences a lancé un avertissement pour de tels décès dans le pays. Selon le rapport, le ministère déclaration a déclaré que la tragédie rappelle une fois de plus à tout le monde que l’eau et un appareil électrique raccordé au réseau sont incompatibles. La même chose s’applique à tout appareil mobile. Si une personne noie un smartphone, le pire est son échec. Mais lorsqu’il est connecté au réseau, les conséquences sont encore pires.

La Russie a été témoin d’un autre incident de ce type en août lorsqu’une écolière de 15 ans nommée Anna K est décédée à Moscou après avoir subi un choc électrique dans son bain. En 2019, Liliya Novikova, 26 ans, une star internationale du poker, a été électrocutée dans sa salle de bain. La star internationale avait un diplôme d’ingénieur de première classe de la prestigieuse université Bauman de Moscou et a subi un choc électrique mortel tout en utilisant un sèche-cheveux dans l’appartement, où elle vivait avec ses parents.

Liay, comme on l’appelait affectueusement, était un membre actif de la communauté du poker. Ancienne Team PokerStars Pro, Liliya était une streameuse Twitch très active, ayant diffusé pour la dernière fois juste une semaine avant sa disparition. Elle était également membre de PokerStrategy.com et a remporté en 2014 le concours de la communauté russe. Outre le poker, le génie mathématique pratiquait également divers sports, notamment l’aviron et le snowboard.