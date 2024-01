Une femme rompt avec son petit ami parce qu’il n’aimait pas le nom de bébé qui lui était venu dans un rêve

Beaucoup d’entre nous ont fait un rêve qui persistait bien après le réveil. Il y a des années, un créatrice de contenu nommée Emma a fait un rêve dans lequel sa future fille s’approchait d’elle et lui disait quel serait son nom, et depuis, cela lui est resté gravé dans la mémoire.

Cependant, lorsqu’Emma a dit à son petit ami qu’elle nommerait sa première fille en fonction de son rêve, sa réaction a été suffisante pour qu’elle mette fin à leur relation.

La femme a rompu avec son petit ami après qu’il n’aimait pas le prénom du bébé qui lui était venu dans un rêve.

Dans une vidéo TikTok visionnée plus de 98 000 fois, Emma a expliqué pourquoi son petit ami en désaccord avec le choix du nom de sa première fille l’a finalement amenée à rompre leur relation.

Selon Emma, ​​les femmes de sa famille sont souvent inspirées pour nommer leurs enfants en fonction des rêves qu’elles ont faits dans lesquels elles ont rencontré leur futur enfant et ont appris quel serait leur nom. «Beaucoup de mes tantes savaient comment nommer leur enfant en fonction des rêves qu’elles avaient faits pendant leur grossesse ou avant qu’elles ne le soient», a-t-elle expliqué.

Emma, ​​qui n’est pas encore maman, a révélé qu’il y a trois ans, elle avait fait un rêve similaire. «C’était le rêve/vision le plus clair que j’ai jamais eu», a-t-elle déclaré. “En gros, ma future fille est venue me voir et m’a dit que c’était son nom et que je serais sa maman un jour.”

Emma a affirmé qu’elle avait toujours « conservé » son rêve et qu’elle était certaine que le nom que lui révélerait l’enfant serait celui de sa fille aînée. “Il était tellement clair que c’était ainsi que son nom allait être”, a-t-elle ajouté sans divulguer le nom aux téléspectateurs.

Un jour, Emma et son petit ami discutaient des prénoms de bébé et lui racontèrent son rêve. Malheureusement, son petit ami n’était pas vraiment fan de ce prénom. “Sa réponse a été horrible”, a déclaré Emma. «Il m’a dit : ‘Je déteste ce nom. Je ne donnerais jamais ce nom à mon enfant.

Mais Emma savait dans son cœur que, malgré le désaccord de son petit-ami, le nom qui lui apparaissait en rêve serait sans aucun doute celui de sa fille aînée.

Elle a pris la désapprobation de son petit ami comme le signe que leur relation ne fonctionnerait pas et qu’il ne serait pas le père de ses futurs enfants.

Pourtant, les deux sont restés ensemble pendant un moment après la conversation animée. Cependant, chaque fois que le sujet des futurs prénoms de bébé était évoqué avec ses amis et sa famille, Emma affirmait que son petit ami serait « extrêmement excité » lorsqu’elle insistait continuellement sur le fait que le prénom de sa future fille était inspiré de son rêve.

Un jour, Emma fit un autre rêve puissant, semblable à celui dans lequel elle apprit le prénom de sa future fille. “Dans mon rêve, je suis dans la baignoire, je donne naissance à ma future fille, je la sors, je la pose sur ma poitrine et je sais que c’est elle”, se souvient-elle. “Je me dis : ‘Oh mon Dieu, c’est elle… c’est son nom.’

Emma a dit que son petit ami était également présent dans le rêve. Peu de temps après avoir donné naissance à sa fille, elle l’a regardé, lui a dit que ce nom était le sien et a exigé qu’il parte.

“Nous avons rompu dans le rêve”, a-t-elle partagé. “C’était un moment d’énergie maternelle tellement féroce où je suis dans la baignoire, je venais d’accoucher, je tiens ce bébé dans mes bras et je lui ai dit de sortir de chez moi et qu’il ne pouvait plus être dans ma maison. vie.”

Le lendemain du rêve d’Emma, ​​elle et son petit ami se sont également séparés dans la vraie vie. Maintenant, elle ne peut s’empêcher de penser que le rêve original était son premier indice qu’ils ne dureraient pas.

Même si certaines personnes peuvent croire que leurs rêves sont des messages et des indications sur l’avenir, il existe peu de preuves suggérant que nos rêves puissent prédire l’avenir.

Selon les chercheurs, les rêves se produisent pour diverses raisons. Ils pourraient être le résultat d’un entretien neurologique que subit le cerveau pendant le sommeil, du traitement et de la régulation des émotions, et d’une récurrence de souvenirs anxiogènes ou non résolus.

Le rêve sert également de moyen de médiation pour la consolidation de la mémoire et la régulation de l’humeur. Le processus est similaire à une séance de thérapie d’une nuit.

Cependant, ce n’est pas parce que vous rêvez d’événements particuliers de votre vie que rien ne garantit qu’ils se produiront à l’avenir. Vous rêvez peut-être de votre futur fils, mais vous finissez par n’avoir que des filles.

Pourtant, ce n’est pas parce que les rêves ne sont pas capables de prédire l’avenir qu’ils n’ont pas de sens. D’après Alan Eiserpsychologue et professeur clinicien à la faculté de médecine de l’Université du Michigan à Ann Arbor, les rêves “traitent du genre de conflits personnels et de luttes émotionnelles que les gens vivent dans leur vie quotidienne”.

Ainsi, même si le rêve d’Emma n’était pas une prémonition, c’était peut-être son subconscient qui l’avertissait que sa relation n’était pas censée exister.

