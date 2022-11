Une femme risquant d’être sans abri parce que le locataire ne partira pas obtient la date de l’audience d’expulsion

Une femme d’Ottawa qui a acheté une maison en avril mais qui ne peut toujours pas emménager parce qu’un locataire refuse de partir pourra enfin présenter sa cause pour expulser son locataire devant un tribunal ontarien.

Elsie Kalu a déclaré à CBC News fin octobre que la province et la Commission de la location immobilière (LTB) l’avaient laissée tomber, ainsi que sa jeune fille, qui est autiste. Elle a déclaré que les deux pourraient bientôt devenir sans-abri en raison de retards de plusieurs mois au conseil pour planifier son audience.

Sa propriété dans la banlieue d’Ottawa à Orléans est venue avec un locataire et un autre occupant masculin, a-t-elle dit, qui refuse de partir ou de payer un loyer. Cela l’oblige à couvrir plus de 5 000 $ par mois en dépenses pour la maison qu’elle loue actuellement et la maison qu’elle a achetée.

Après avoir acheté la maison, Kalu a déclaré qu’elle avait perdu son emploi de conseillère financière après avoir accumulé des prêts et des dettes. Elle fait face à des menaces de saisie et a du mal à payer la thérapie critique de sa fille.

Kalu et sa fille se tiennent dans l’allée de la maison. Après avoir rendu public leurs difficultés en octobre, la LTB lui a accordé une audience accélérée après l’avoir initialement rejetée à deux reprises. (Francis Ferland/CBC)

Kalu a déposé deux requêtes auprès de la LTB, qui prend des décisions sur les questions propriétaire-locataire. L’une concerne le non-paiement du loyer et l’autre consiste à expulser la locataire afin qu’elle puisse emménager dans sa propriété.

Un avocat représentant les occupants avait déclaré à CBC que Kalu devrait passer par la LTB “si elle pense qu’elle doit réellement un loyer”.

Une semaine après que CBC ait rapporté l’histoire de Kalu, elle a reçu une lettre d’approbation de la CLI lui accordant une audience accélérée – une demande que le conseil avait auparavant rejetée à deux reprises.

L’audience est fixée au 12 décembre.

“Je vais garder espoir et prier, et j’espère récupérer ma maison”, a-t-elle déclaré. “Je veux juste… pouvoir commencer à reconstruire ma vie.”

Bien qu’elle ait reçu des réactions négatives sur les réseaux sociaux, Kalu a déclaré qu’elle était “très humble et reconnaissante” du soutien qu’elle a reçu des Ottaviens et des étrangers à travers le Canada.

Les gens ont fait don de près de 20 000 $ à Kalu via GoFundMe, et plusieurs ont écrit des lettres en son nom aux députés provinciaux, aux conseillers municipaux, au maire et premier ministre, au procureur général de l’Ontario et à l’ombudsman, entre autres.

“Je ne m’attendais pas à autant de retours. Je ne m’attendais pas à autant de soutien”, a déclaré Kalu. “Certaines personnes ont contribué bien plus que je ne le pensais possible.”

La demande de Kalu avait un « flair dramatique » : l’arbitre de la LTB

En septembre, la LTB a rejeté la demande d’audience accélérée de Kalu, affirmant que sa situation n’était pas assez urgente compte tenu de son seuil de préjudice.

Quelques jours après que CBC a publié son article, un autre arbitre a envoyé à Kalu un autre refus daté du 27 octobre, répondant à sa demande de réexamen.

Il a fallu beaucoup de pression. – Pearl Karimalis, parajuriste de Kalu

“Le propriétaire a réitéré la demande et fourni une touche dramatique supplémentaire qui ne sera pas mentionnée ici”, a écrit Robert Patchett, vice-président de la CLI.

“Je ne suis pas convaincu qu’il y ait des changements substantiels dans les circonstances pour justifier un réexamen de cette demande.”

Mais quatre jours plus tard, le 31 octobre, le LTB a envoyé à Kalu une autre lettre indiquant qu’il avait changé d’avis et approuvé une audience accélérée.

“La demande de raccourcir le délai de [the non-payment application] n’a pas été abordé de manière substantielle », lit-on dans la lettre d’approbation finale, rédigée par le vice-président Ian Speers.

“Je suis convaincu que les faits et les circonstances financières déclarés étayent l’affirmation du propriétaire selon laquelle le préjudice était la question à programmer dans le cours normal.”

“J’apprécie cela … Je suis très heureux que cela se soit produit. Mais cela ne devrait pas avoir à passer par cette longue mendicité”, a déclaré Kalu. Elle pense également que le « tumulte public » a peut-être contribué à son approbation.

La famille a un long chemin à parcourir : parajuriste

Pearl Karimalis, la parajuriste de Kalu, a déclaré que le parcours de sa cliente était loin d’être terminé.

Elle a noté qu’il avait fallu près de sept mois à sa cliente après avoir présenté sa première demande à la CLI pour obtenir l’approbation d’une audience dite « accélérée ».

La LTB a une norme de service de planifier les audiences dans les 25 jours ouvrables, mais dit maintenant que cela devrait prendre en moyenne sept à huit mois pour une audience normale.

“[Kalu] avait un bon travail, une carrière réussie, et elle a été mise à genoux. Et donc, oui, nous célébrons en quelque sorte. Elle a obtenu son audition – non sans bataille”, a déclaré Karimalis.

Kalu détient un document antérieur du LTB refusant une audience accélérée parce qu’il a déclaré que ses problèmes n’étaient pas assez urgents. (Francis Ferland/CBC)

Mais Karimalis a noté que cela pourrait prendre plusieurs mois pour obtenir une décision après l’audience, et plusieurs mois de plus pour que le bureau du shérif vienne appliquer l’expulsion, si elle en obtient une.

Les audiences peuvent également être retardées pour diverses raisons, a-t-elle expliqué.

“Il a fallu beaucoup de pression”, a déclaré Karimalis. “Mais les retards ne sont pas terminés.”

Quant à la caractérisation par le vice-président de la LTB des soumissions de Kalu comme ayant un « flair dramatique », Karimalis a qualifié le choix des mots de « décevant » et inapproprié pour les personnes en situation de vulnérabilité. Kalu a accepté.

“Il aurait pu dire la même chose avec un avertissement plus poli”, a déclaré Kalu.

Le Landlord Tenant Board n’a pas répondu aux questions de CBC dans les délais.

CBC a contacté Michael Thiele, l’avocat du locataire, pour une entrevue, mais il n’a pas répondu.