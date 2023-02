Une femme révèle que Shah Rukh Khan suit “The Onion” et que les gens le trouvent “sexy”

L’esprit de Shah Rukh Khan reste inégalé parmi les stars de Bollywood, et il n’hésite pas à montrer son esprit. La marque de sagesse SRK n’a pas besoin de beaucoup plus de temps que cela pour se faire connaître. Maintenant, un utilisateur de Twitter qui s’appelle Shreemi Verma s’est rendu sur le site de micro-blogging et a partagé une capture d’écran de SRK aimant un message d’Onion Media. Pour ceux qui ne le savent pas, The Onion est une société américaine de médias numériques satiriques et une organisation de journaux. Située à

Chicago, la société publie des articles sur l’actualité internationale, nationale et locale.

“Écoutez, je ne peux pas vous dire à quel point il fait chaud ce shah rukh khan aime (et suit) l’oignon”, lit le capiton de l’image. Jetez un coup d’œil par vous-même :

Depuis sa mise en ligne, l’image est devenue virale et a recueilli plus de 17 000 vues. “Ouais, le bar pour les acteurs intelligents de Bollywood et les hommes en général est souterrain”, a encore écrit Shreemi.

Voici quelques réponses :

Merde, ce gars peut-il faire quelque chose de mal pour changer – Roma (@romaticize) 11 février 2023

Pendant ce temps, les sessions “Ask SRK” que l’acteur organise occasionnellement sur Twitter ont produit de nombreux joyaux de ce type au fil des ans. L’acteur a fait plusieurs sessions de ce type sur Twitter avant la sortie de son film à succès “Pathaan”. Maintenant, un utilisateur de Twitter qui s’appelle “Frisbee” a salué sa méthode de marketing et a déclaré que cela devrait être enseigné dans les cours.

“D’accord, mais SRK faisant la promotion de son film entièrement à travers des AMA de 15 minutes pendant un mois doit être étudié dans des cours de marketing”, lit-on dans le tweet. Il a réussi à recueillir plus de 280 000 vues.

La plupart des gens semblent être d’accord avec lui. “Bien! SRK étant promu via les médias sociaux en fonction de sa gloire passée et de ses performances dans le but de reconstruire son image et de le ressusciter en tant que roi qu’il était, c’est du vrai marketing !”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Il est resté à l’écart des réseaux sociaux. des promotions médiatiques qui ont en fait beaucoup aidé. On accorde trop d’importance aux médias sociaux alors qu’une petite partie de votre public y est réellement présente.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici