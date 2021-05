Une femme révèle des effets « rides » sur la peau après un bain « accidentel » de 16 heures dans une vidéo virale TikTok

Même si vous êtes un adepte des longues séances de bain, un bain de 16 heures vous paraîtra tout de même ridicule. Cependant, cette utilisatrice de TikTok a « accidentellement » pris un bain de 16 heures et les effets qui ont suivi n’étaient vraiment pas ce à quoi elle s’attendait. Partageant une vidéo sur TikTok, la femme a révélé que ses pieds étaient devenus gris et « trop ridés » après s’être allongée dans le bain pendant de si longues heures. Elle a demandé conseil aux internautes pour l’aider à inverser les effets du bain incroyablement long. La vidéo est rapidement devenue virale, obtenant plus d’un demi-million de vues, les utilisateurs inondant la section des commentaires de leur réaction aux pieds «ridées».

Alors que certains utilisateurs ont exprimé leurs inquiétudes pour la femme, beaucoup sont restés perplexes et lui ont demandé pourquoi était-elle dans un bain pendant 16 heures ?

Selon Le soleil, répondant à sa vidéo TikTok, une utilisatrice a demandé : « Comment prend-on accidentellement un bain de 16 heures ? Mon eau gèle au bout de 30 minutes »,

Un autre quiz : « Comment ne t’es-tu pas noyé ? »

Bien que la femme n’ait pas révélé la raison de son bain extra-long, certains utilisateurs ont suggéré qu’elle avait peut-être dormi.

C’est ce qui arrive quand on dort dans le bain moussant », a déclaré une personne.

Cependant, peu d’utilisateurs ont également mis en doute l’authenticité de la vidéo et l’ont qualifiée de fausse, l’appelant un « truc de caméra » ou un travail de montage.

La femme doit encore répondre aux doutes soulevés, et nous ne saurons peut-être jamais ce qui s’est réellement passé derrière cet «accident».

Pendant ce temps, certains utilisateurs concernés ont souligné que la raison derrière les pieds ridés pourrait être le pied de tranchée – une maladie grave qui peut se développer lorsque vos pieds ont été mouillés ou immergés dans l’eau pendant trop longtemps. Le pied de tranchée peut entraîner une perte de la circulation et de la fonction nerveuse de vos pieds. Si elle n’est pas traitée, elle peut également entraîner de graves complications telles que des cloques, de la gangrène, des ulcères et des lésions nerveuses permanentes.

