Une FEMME a été retrouvée morte dans un petit hameau de Kent près d’une mine abandonnée.

Les flics ont été appelés à Aylesham Road à Snowdown – qui ne compte que 54 maisons – après que le corps de la femme ait été retrouvé cet après-midi.

Une femme a été retrouvée morte dans un petit hameau du Kent cet après-midi Crédits: UkNewsinPictures

Les flics ont fermé la seule route à travers la colonie, qui abrite un peu plus de 50 propriétés Crédits: UkNewsinPictures

Snowdown se trouve à environ 19 km de Douvres

Il est entendu qu’un sentier a été balisé, rapporte Kent Online.

Des témoins disent qu’il y a une forte présence policière dans le hameau, qui se trouve à environ 12 miles de Douvres.

Un porte-parole des forces locales a déclaré que des officiers avaient été appelés en fin d’après-midi.

«La police de Kent a été appelée vers 16 h 10 après la mort d’une femme», ont-ils déclaré.

« Les agents sont actuellement sur les lieux pour mener des enquêtes pour établir les circonstances entourant l’incident. »

Les photos de la scène montrent que des flics ont bouclé un tronçon de la route et garé des voitures marquées à chaque extrémité.

La chaussée est la seule voie d’accès ou de sortie du village.

La mine abandonnée, qui a fermé ses portes en 1987, était connue comme la pire mine où travailler au Royaume-Uni.

Il a atteint 915 mètres, ce qui en fait la fosse la plus profonde du Kent – et aussi la plus chaude et la plus humide.

Il a été surnommé «Dante’s Inferno» par les mineurs qui y travaillaient.

La police enquête sur la mort, même si on ne sait pas encore si elle est considérée comme suspecte Crédits: UkNewsinPictures