Les détectives interrogent un couteau présumé après la mort d’une femme dans la vingtaine dans un hôtel Travelodge en bord de mer.

Le corps de la femme, qui serait une réceptionniste d’hôtel, a été retrouvé tôt hier matin après qu’un homme est entré au poste de police de Bournemouth dans le Dorset pour signaler le meurtre.

Des employés horrifiés de l’hôtel ont déclaré qu’elle avait été poignardée alors qu’elle travaillait de nuit. Un client de l’hôtel a déclaré qu’il avait quitté sa chambre à 7h30 pour trouver du sang étalé sur un mur et un membre du personnel qui avait trouvé la femme appelant le 999.

Paul Ford a déclaré: « Elle était allongée dans un coin près de la réception et du bar. Il y avait un de ses collègues penché sur elle au téléphone, il était totalement sous le choc.

« Je lui ai demandé si elle était morte et il a hoché la tête, il me demandait de rester à l’écart, on aurait dit qu’elle avait été poignardée au ventre. Il y avait tellement de sang, sur les murs et sur le sol.

Le corps de la femme a été retrouvé hier matin dans un hôtel Travelodge à Bournemouth dans le Dorset (photo hier)

S’adressant au Sun, il a ajouté: « Un de mes amis était venu fumer une cigarette vers 1h du matin et lui avait alors parlé. Elle était seule, couvrant la réception.

D’autres invités ont raconté comment ils avaient été interrogés pendant des heures.

Gary Sheridan a déclaré: « Le directeur de l’hôtel m’a dit qu’une femme avait été assassinée. J’ai entendu dire qu’elle avait été poignardée. La police m’a demandé si j’avais entendu des cris, des bruits ou des courses.

« J’ai entendu des bruits, mais je pensais simplement que les gens se levaient le matin et qu’ils étaient peut-être en retard au travail et couraient dans le couloir vers 7h30.

« On m’a dit qu’il y avait des empreintes de pas sanglantes dans les escaliers. Mais je n’ai pas vu cela alors que je descendais chercher du lait et du café et c’est à ce moment que la police m’a arrêté et a commencé à poser des questions. Ils ne m’ont pas permis de partir avant 13h30.

L’épouse d’un électricien a écrit sur Facebook qu’il avait été arrêté pour interrogatoire avec sept autres invités.

Becci Pearce a déclaré: « Mon Kev est au travail à Bournemouth à Travelodge. Je suis partie travailler ce matin et la pauvre femme de la réception est morte, poignardée.

Des employés horrifiés de l’hôtel ont déclaré que la femme avait été poignardée alors qu’elle travaillait de nuit au Travelodge de Bournemouth

«Je me sens malade, absolument horrible. Il y avait un homme penché sur elle au téléphone de l’ambulance mais il a dit qu’elle était raide. Elle devait y être depuis des heures. Kev a dit qu’il y avait du sang partout.

Elle a ajouté: « Je vais bien, j’ai juste été choquée, c’est horrible comme quelque chose d’un film. Quelqu’un a apparemment été arrêté, donc j’espère qu’ils pourront bientôt sortir, il y avait du sang dans tous les escaliers.

La police du Dorset interrogeait aujourd’hui un homme de 32 ans arrêté pour meurtre. L’inspecteur en chef-détective Jez Noyce a déclaré: « Nos pensées vont à la famille de la femme en cette période extrêmement difficile.

« Nous menons une enquête approfondie sur cette affaire et les agents se sont entretenus avec les clients qui séjournent à l’hôtel.

« J’exhorte quiconque a été témoin ou entendu quoi que ce soit de suspect dans le quartier du Travelodge à Christchurch Road ce matin.

« Je tiens également à remercier les clients de l’hôtel pour leur patience et leur compréhension pendant que nous menions des enquêtes sur les lieux. »

Un client de l’hôtel a déclaré qu’il avait quitté sa chambre du Bournemouth Travelodge hier pour trouver du sang étalé sur un mur.

Un porte-parole de Travelodge a déclaré: « Nous sommes profondément attristés d’apprendre qu’une femme est décédée au Bournemouth Travelodge.

« Nos pensées et nos sympathies les plus sincères vont à sa famille et notre priorité à l’heure actuelle est de soutenir la police dans son enquête. Comme il s’agit d’une enquête policière en direct, nous ne pouvons pas faire d’autres commentaires à ce stade.

Un porte-parole de la police du Dorset a déclaré: « Un homme a été arrêté pour meurtre en relation avec la mort d’une femme dans un hôtel de Bournemouth.

La police a été appelée hier à 8 h 01 pour un rapport selon lequel une femme, âgée d’une vingtaine d’années, avait malheureusement été retrouvée décédée à l’hôtel Travelodge de Christchurch Road.

«Sa famille a été informée et est soutenue par des agents spécialement formés. Des agents se sont rendus sur les lieux et un cordon a été mis en place. Un homme de 32 ans de Bournemouth s’est rendu au poste de police de Bournemouth et a été arrêté pour meurtre.

« Il aide les détectives dans leurs enquêtes. Une enquête sur le décès, qui est considérée comme suspecte, est menée par l’équipe d’enquête sur les crimes majeurs de la police du Dorset (MCIT).