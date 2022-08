Une femme retrouvée en train de dormir à l’extérieur près d’un magasin d’Iqaluit met en lumière l’itinérance dans la capitale du Nunavut

Janet Pitsiulaaq Brewster, l’une des quatre députés de la capitale du Nunavut, n’est pas surprise d’apprendre qu’une femme âgée d’Iqaluit a été retrouvée en train de dormir la semaine dernière sur le trottoir dur devant les portes du magasin Northmart d’Iqaluit.

Être témoin de l’itinérance est incontournable dans la ville d’environ 8 000 habitants, a déclaré Brewster.

“Nous le voyons tous les jours”, a-t-elle déclaré. “Le nombre de personnes qui se sont retrouvées sans abri à Iqaluit au cours des deux dernières décennies est devenu impossible à ignorer.”

Cela est particulièrement vrai pendant les mois d’été, lorsque le temps est suffisamment chaud pour que les gens se rassemblent à l’extérieur en groupes et pendant de plus longues périodes, a-t-elle déclaré.

“Je ne dirais pas personnellement que je veux échapper à la situation”, a déclaré Brewster. “En tant qu’ancienne personne sans abri, en tant que jeune et jeune mère, je tiens à ce que les sans-abri échappent à leur situation. Je sais que c’est possible. Nous devons nous enrouler autour d’eux et supprimer les barrières.”

Neevee Laisa dormait devant Northmart la semaine dernière au petit matin, où elle s’était recroquevillée sur le béton à côté de sa canne. (Teresa Qiatsuq)

Neevee Laisa a été vue en train de dormir à l’extérieur du centre-ville d’Iqaluit, Northmart, la semaine dernière, tôt le matin, où elle s’était recroquevillée sur le béton à côté de sa canne.

Laisa a déclaré qu’elle souffrait d’un problème de santé qui rendait difficile de trouver un endroit où dormir car l’abri humide de la ville est ouvert de 20 heures à 8 heures du matin, heure à laquelle elle et d’autres doivent partir.

Laisa a été vue allongée à l’extérieur du Northmart vers 8 h 45

Elle a dit qu’étant sans abri et handicapée, elle n’avait pas le choix.

« J’aimerais vraiment avoir ma place. J’en ai assez d’être sans abri », a déclaré Laisa en inuktitut. (Jordanie Konek/CBC)

« Mes médicaments sont vraiment puissants. C’est pourquoi je dors », a-t-elle dit en inuktitut. “Mes pilules sont des relaxants.”

Trouver un chez-soi n’est pas facile, a déclaré Laisa.

Elle a dit qu’elle avait demandé un logement social, mais que la liste d’attente était trop longue.

Les mois d’hiver sont les plus durs, dit-elle.

Laisa dépend de médicaments qui la rendent somnolente et a peu d’endroits où aller. (Jordanie Konek/CBC)

Ensuite, elle se rend dans les lieux publics pour se reposer et se réchauffer.

“J’aimerais vraiment avoir ma propre maison. J’en ai assez d’être sans abri”, a déclaré Laisa. “Maintenant, je veux pleurer. Je ne veux pas pleurer.”

Plus de soutiens nécessaires

Brewster, un ancien maire adjoint d’Iqaluit, a soulevé à plusieurs reprises la question de l’itinérance et la nécessité de davantage de soutien en matière de dépendance et de santé mentale au conseil municipal et, à la suite des élections territoriales de 2021, à l’Assemblée législative du Nunavut.

Elle a dit que l’expulsion des résidents des abris ou des canapés tôt le matin n’arrangeait pas la situation.

“Quand il n’y a rien à faire, pas d’endroit où aller et un accès limité à l’hygiène, à l’aide au logement et aux services de santé, [this] signifie qu’ils doivent pouvoir accéder aux espaces publics pour se reposer, se réchauffer et passer la journée », a-t-elle déclaré.

Janet Pitsiulaaq Brewster, députée d’Iqaluit-Sinaa, sur une photo d’archive de 2021. (Matisse Harvey/Radio-Canada)

L’accès à de l’eau salubre et propre — un problème avec lequel Iqaluit continue de se débattre — ainsi qu’à l’assainissement, est mondialement reconnu comme essentiel pour la santé publique, mais cela fait également défaut dans la capitale du Nunavut, a-t-elle déclaré.

« Iqaluit a besoin de toilettes plus accessibles et propres, qui sont essentielles pour la santé publique et la dignité, et également nécessaires pour que les entreprises et les familles locales prospèrent », a déclaré Brewster.

Les personnes non protégées ont également besoin de routine autant que n’importe qui, a déclaré Brewster, afin que leurs journées puissent suivre les schémas familiers et les stratégies de survie qu’elles se sont créées.

Les abris de jour et un programme complet pour les sans-abri et les quasi-sans-abri sont importants pour résoudre et prévenir ces problèmes liés à la sécurité de la ville, a déclaré Brewster.

Ces besoins sont apparus au premier plan lors des élections territoriales de 2021 lorsqu’un groupe de femmes a lancé une campagne d’affichage pour rendre leur quartier d’Iqaluit plus sûr. Leur campagne a suivi un été rempli d’incidents autour de la plage et du centre-ville, certains impliquant des personnes sans domicile où retourner dans la ville.

“Trop de résidents et d’entreprises ont été touchés par des problèmes de sécurité dans des zones où les gens ont normalisé la consommation d’alcool en public et d’autres comportements antisociaux”, a déclaré Brewster.

Quant à la demande de logement social, cela peut être difficile à obtenir pour les sans-abri.

Une longue attente pour un logement

Dans un courriel à CBC, la Nunavut Housing Corp. a écrit que l’organisme local de logement (LHO) est géré par un système de notation basé sur des points et que “chaque LHO a la possibilité de choisir des critères de classement supplémentaires, tels que les impacts sur la santé ou l’état d’invalidité”.

Mais à Iqaluit, l’association de logement exige des candidats qu’ils mettent à jour et reconfirment leurs demandes de manière continue, a noté Brewster.

Cela peut être difficile pour les personnes plus vulnérables qui n’ont pas accès au transport jusqu’au bureau, ou qui peuvent avoir des dépendances ou d’autres problèmes qui rendent difficile le maintien de leur place sur la liste des logements ou la réévaluation de leur priorité basée sur des points, a-t-elle déclaré. .

“Le processus doit être simplifié et plus transparent”, a déclaré Brewster.

“Les demandeurs ne savent généralement pas où ils se trouvent sur la liste et combien de temps environ ils devront attendre pour obtenir un logement. Ils peuvent être retirés de la liste à leur insu s’ils n’ont pas de téléphone ou d’accès aux e-mails, et doivent recommencer le processus depuis le début si cela se produit.”

Laisa n’est pas la première à rechercher le magasin situé au centre pour un abri en plein air.

En juillet 2009, deux garçons, dont l’un portait un short, essayaient de rester au chaud alors qu’ils dormaient sur le trottoir entourés de mégots de cigarettes et de détritus. Leur mère a expliqué plus tard qu’elle avait le cœur brisé et humiliée par l’incident.

Larry Fortes, directeur des opérations de la North West Company, propriétaire de Northmart, a déclaré à CBC que si quelqu’un dans le magasin remarquait une personne endormie, “nous réveillerions poliment la personne et évaluerions la situation.

« Au besoin, nous communiquerions avec les bonnes personnes pour lui apporter de l’aide, comme l’agente municipale.