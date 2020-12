Une femme a retrouvé sa famille après avoir disparu il y a près de 30 ans lorsqu’elle a été impliquée dans un accident de voiture à Chypre qui l’a laissée dans le coma sans se souvenir de sa vie avant.

Les enfants de Lee-Tracey Miley, 54 ans, ne l’avaient pas revue depuis l’été 1991 lorsqu’elle a quitté Bournemouth pour vivre à Chypre.

Après avoir tenté en vain de la retrouver lui-même, l’année dernière, le 27 décembre, Lee-Tracey a été portée disparue par son fils Craig Miley.

La police a découvert que Lee-Tracey avait quitté le Royaume-Uni en 1991 et était parti en vacances en Égypte.

Elle s’est ensuite rendue à Chypre où elle a été impliquée dans une collision routière qui l’a laissée dans le coma sans aucun souvenir de sa vie avant.

Finalement, elle a déménagé aux États-Unis où elle a essayé de localiser sa famille, mais n’a malheureusement pas pu le faire car ils ont déménagé à plusieurs reprises.

Les enfants avaient essayé par leurs propres moyens de localiser leur mère, mais leurs efforts se sont avérés infructueux et son fils a donc signalé sa disparition en décembre dernier.

Une enquête a été ouverte, menée par des détectives de l’équipe d’enquête sur les crimes majeurs de la police du Dorset (MCIT).

En janvier de cette année, une demande a été faite au ministère du Travail et des Pensions pour voir si elle recevait des prestations qui la placeraient au Royaume-Uni.

Cette ligne d’enquête a établi qu’elle était vivant à Londres en 2003, mais lorsque l’adresse indiquée a été vérifiée et qu’elle n’a toujours pas été trouvée.

Les détectives ont également travaillé avec HM Passports pour savoir si Lee-Tracey avait déjà détenu un passeport britannique.

Une demande a également été faite auprès du Centre international de coordination du crime pour voir si elle avait déjà demandé un visa pour entrer aux États-Unis.

En juillet de cette année, les détectives ont pu confirmer que Lee-Tracey avait reçu un passeport en mai 2003, qui a expiré par la suite en 2013 et n’a pas été renouvelé.

En octobre de cette année, Interpol a découvert que Lee-Tracey était entrée aux États-Unis le 12 mai 2004 et a découvert qu’elle vivait peut-être en Arizona.

La police locale l’a alors trouvée vivant là-bas à l’adresse.

Craig, le fils de Lee-Tracey, a reçu la nouvelle et ils sont depuis en contact régulier.

Craig Miley, fils de Lee-Tracey Miley, a déclaré: « Dorset MCIT a été incroyable tout au long. Je suis venu vers eux avec un réel souci du bien-être de notre mère qui n’avait pas été vue ou entendue depuis près de 30 ans (pas même une trace).

« L’équipe a ramassé l’affaire et était implacable dans sa recherche. Aucune pierre n’a été laissée de côté et ils m’ont constamment tenu au courant sur une base régulière, même pendant une période de verrouillage. L’équipe était extrêmement professionnelle et avait une réelle empathie envers moi-même et ma famille.

«J’ai passé de nombreuses années à chercher et j’ai même essayé d’utiliser une équipe de télévision pour retrouver notre mère.

« Les MCIT font honneur à la police du Dorset et de bonnes nouvelles comme celle-ci doivent être diffusées plus souvent.

«Ma famille et moi tenons à remercier toute l’équipe qui les a aidés et leur souhaitons le meilleur pour l’avenir.

Un porte-parole de la police a ajouté: « Les enfants avaient tenté par leurs propres moyens de localiser leur mère, mais cela s’est avéré infructueux. Les commentaires incohérents que les enfants avaient entendus au fil des ans ont abouti au fait que le fils a signalé sa disparition à la police du Dorset.

« Il a été rapporté que Lee-Tracey est allé vivre à Chypre après avoir quitté Bournemouth en 1991, mais il y avait peu d’autres informations connues pour que les détectives commencent leurs enquêtes.

« En janvier 2020, une demande a été adressée au ministère du Travail et des Pensions pour savoir si la femme disparue touchait des prestations afin de déterminer si elle vivait toujours au Royaume-Uni.

«Cette enquête a conduit à des informations selon lesquelles Lee-Tracey vivait à Londres en 2003. Cependant, des contrôles ont été effectués à des adresses connues et auprès des autorités locales de la région, ce qui s’est avéré négatif. Des enquêtes supplémentaires ont été effectuées par la police métropolitaine de Londres, mais les agents n’ont pu trouver aucun associé connu de la femme disparue.

« Alors que l’enquête se poursuivait, des détectives se sont mis en contact avec HM Passports pour savoir si Lee-Tracey détenait un passeport britannique. Ils se sont également renseignés auprès des E-boarders, mais leurs dossiers ne pouvaient fournir aucune piste.

Une demande a également été faite au Centre international de coordination de la criminalité à la suite d’informations selon lesquelles la femme disparue aurait peut-être demandé un visa pour entrer aux États-Unis d’Amérique.

« En juillet 2020, les détectives ont reçu la confirmation que Lee-Tracey avait reçu un passeport en mai 2003, qui a expiré plus tard en 2013 et n’a pas été renouvelé.

« Ils ont par la suite identifié qui avait signé la photo de passeport de la femme disparue en septembre 2020 et des tentatives ont été faites pour contacter cette personne. Cependant, ils étaient malheureusement décédés la semaine précédant la réception de cette information par les agents.

Le mois suivant, en octobre 2020, des enquêtes d’Interpol ont confirmé que Lee-Tracey était entré aux États-Unis le 12 mai 2004, avec un possible match résidant désormais en Arizona.

« Des agents de la police locale en Arizona ont effectué une vérification d’adresse et Lee-Tracey y vivait, en sécurité et en bonne santé.

Lee-Tracey est parti en 1991 et est parti en vacances en Egypte. Elle s’est ensuite rendue à Chypre et a malheureusement été impliquée dans une collision routière qui l’a laissée dans le coma sans se souvenir de sa vie avant. Finalement, elle a déménagé aux États-Unis et a essayé elle-même de localiser sa famille, mais cela n’a pas réussi car ils avaient depuis déménagé à plusieurs reprises.

Le vendredi 30 octobre 2020, le fils de Lee-Tracey a été informé de la nouvelle que sa mère vivait en Arizona. Depuis, ils sont régulièrement en contact.

L’inspecteur-détective Wayne Seymour a déclaré: « Je suis vraiment heureux que, grâce à notre enquête, nous ayons pu réunir une mère avec ses enfants après près de 30 ans.

«Il s’agissait d’une enquête détaillée et approfondie qui impliquait beaucoup de travail multi-agences et je voudrais remercier tout le monde pour leurs efforts.

« Nous avons été confrontés à un certain nombre de défis tout au long, mais nous sommes restés déterminés et avons toujours trouvé une nouvelle ligne d’enquête sur laquelle enquêter, ce qui a heureusement conduit à trouver Lee-Tracey. »

Christina Summons, fille de Lee-Tracey Miley, a déclaré: « Les mots ne peuvent exprimer ma gratitude envers ceux qui ont essayé de localiser ma mère et de nous réunir en tant que famille.

« Après des années de recherche, j’avais commencé à abandonner l’espoir d’avoir ma mère dans ma vie, je serai donc toujours reconnaissant pour les efforts d’enquête de Dorset MCIT.

«Grandir en tant que fille sans maman a été difficile à bien des égards, surtout après avoir eu mes quatre enfants. Ils ont maintenant une grand-mère et même si la distance qui nous sépare nous empêche de nous rencontrer, nous ne perdrons pas espoir.

«J’ai mis en place une collecte de fonds dans l’espoir que nous pourrons enfin fermer cette distance. J’ai hâte de pouvoir embrasser ma mère, mon frère et ma sœur et qu’elle rencontre ses petits-enfants.

« Encore une fois, un immense merci à la police du Dorset pour nous avoir donné de l’espoir et un nouvel avenir. »