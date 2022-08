Une femme ressemble à un “Emoji peu impressionné” après que la teinture des cheveux ait mal tourné

Une femme du Texas, aux États-Unis, a récemment partagé son horrible expérience avec la teinture des cheveux, qui lui a causé une réaction allergique. L’effet secondaire l’a laissée ressembler à un “emoji”, comme elle l’a dit dans un communiqué. Dans une interview donnée à Kennedy News, la femme nommée Shanika McNeil a détaillé l’incident qui a rendu ses traits du visage “étranges” et grossis dans des proportions caricaturales. Elle a partagé comment elle n’a pas pu voir quoi que ce soit correctement pendant quelques jours car la peau autour de ses yeux avait enflé, ce qui couvrait ses yeux.

La coordinatrice technique de Houston s’est teint les cheveux en janvier de cette année et elle a commencé à remarquer des symptômes problématiques à partir du lendemain. Elle a déclaré à Kennedy News : “Je me suis teint les cheveux moi-même dimanche soir et c’était bien, je n’ai eu aucun problème. Puis le matin, je me suis réveillé et j’ai eu mal à la tête – cela a duré toute la journée et puis probablement vers 15 heures, j’ai remarqué que j’avais cette ligne autour du front et une éruption cutanée.

La femme de 29 ans a déclaré qu’elle surveillait son visage dans le miroir toutes les heures et qu’elle avait vu que son front grossissait. Tout à coup, elle s’est plainte de multiples symptômes et a contacté un médecin qui a déclaré que les réactions qu’elle avait vues étaient dues à un ingrédient du colorant, appelé PPD (Para-Phénylène Diamine).

“Mon cuir chevelu a commencé à brûler comme s’il était en feu, puis j’ai utilisé une serviette et j’ai pu voir que mon cuir chevelu suintait. Au fil des heures, j’ai remarqué que mon front devenait plus gonflé », a-t-elle rapporté à Kennedy News.

Shanika a d’abord pensé qu’elle avait l’air drôle et ressemblait à un emoji, avant que la douleur des symptômes ne la saisisse. Sa famille s’inquiétait de l’évolution de son apparence et elle a dit que même les médecins étaient choqués de voir son visage gonflé. Ils auraient remarqué que le gonflement pouvait descendre jusqu’à sa gorge et qu’elle pouvait mourir.

Le traitement médical a atténué son gonflement, mais il lui reste des effets résiduels comme des taches chauves, de l’eczéma et un cuir chevelu sensible.

