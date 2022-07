Une femme répond au courrier de rejet de l’entreprise avec ‘Y Tho’ Meme, Lands Interview

Une vidéo virale de TikTok raconte comment une femme a décroché un entretien pour un emploi pour lequel elle a été initialement rejetée après avoir envoyé un mème en réponse à l’e-mail de rejet. Le clip a été publié par un utilisateur nommé Swedish Swan qui montre comment la femme postulait à divers endroits et cherchait activement un emploi.

Elle a reçu une lettre de refus dans son e-mail de l’un des responsables du recrutement. Au lieu d’écrire quelque chose qui semblerait professionnel tout en cachant la déception, la femme a choisi d’envoyer un mème dans l’e-mail de suivi. Le mème qu’elle a envoyé est viral et présente un portrait du pape Léon X avec les mots « Y Tho (comme dans Why Though ?) écrits dessus.

À sa grande surprise, sa réponse unique a fonctionné. Selon la vidéo, le mème a frappé où il était censé et la femme a reçu un e-mail proposant une interview. “Quoi qu’il en soit, cela a fonctionné”, a-t-elle déclaré, comme le rapporte l’Independent. “Ils m’ont envoyé un autre e-mail qu’ils veulent en fait maintenant m’interviewer. Je ne peux pas croire que cela ait fonctionné », a-t-elle ajouté.

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a amassé plus de 18 000 vues. Les internautes ont été ravis et amusés de voir comment les rôles ont tourné pour la femme avec un seul mème. “En tant que recruteur, si quelqu’un m’envoyait cela, je voudrais ABSOLUMENT un entretien”, a écrit un utilisateur. “En tant que recruteur, si quelqu’un m’envoyait cela, j’essaierais de vous trouver un autre poste”, a écrit un autre.

Beaucoup ont souligné les aspects positifs de l’incident, y compris les moyens de gérer le rejet. Un utilisateur a souligné comment la réponse à un e-mail de rejet lui avait finalement valu cette position. “Répondre à un e-mail de refus était littéralement la façon dont j’ai obtenu mon emploi maintenant… Je n’arrêtais pas de penser : qu’est-ce qu’ils vont faire, PAS m’embaucher PLUS ?”

Eh bien, peut-être devriez-vous garder quelques mèmes à portée de main la prochaine fois que vous recevrez une lettre de refus et la gérer comme le ferait une génération Z. Qu’est-ce que tu penses?

