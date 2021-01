Dans une expérience horrible, une femme était seule à la maison en train de faire une vidéo TikTok lorsqu’elle a remarqué quelque chose d’étrange en arrière-plan. Chloé, utilisatrice de TikTok, s’est filmée en train de danser sur les Britney Spears Toxique tout en étant seul à la maison au Royaume-Uni. En dansant, elle n’était au courant de rien qui se passait derrière elle. Plus tard, elle a posté la vidéo en ligne demandant aux gens de «regarder derrière elle».

La vidéo effrayante a déjà été vue plus de 14 millions de fois sur TikTok. Il lit la légende: «Je n’avais aucune intention de publier ça, mais regarde derrière moi dans les escaliers. JE SUIS SEUL À LA MAISON. »

Elle groove au rythme de la musique quand quelques secondes plus tard, nous voyons une silhouette sombre se déplacer dans les escaliers derrière elle. L’image est floue, nous ne pouvons donc pas voir clairement ce qu’il y a à l’arrière-plan, mais quoi qu’il en soit, il semble descendre les escaliers. La vidéo virale est devenue virale en ligne et a déjà collecté plus de 1,7 million de likes et plus de 40000 commentaires de personnes en ligne.

Regardez la vidéo sur YouTube ici:

Le clip de 15 secondes a attiré l’attention du public en ligne et a laissé Internet divisé sur ce qu’il pensait exactement du chiffre.

Certaines personnes ont plaisanté en disant qu’elle n’était plus seule à la maison. Certaines personnes auraient pu penser que c’était un chien qui apparaissait derrière la fille. À cela, une personne a écrit que tous ceux qui pensent que c’est un chien devraient ouvrir les yeux et regarder sa taille.

Plus tard, dans une autre vidéo, Chloé a montré à ses fans à quel point ses chiens sont petits ainsi que la porte qui les éloigne des escaliers.

Un autre utilisateur effrayé a écrit: «S’il vous plaît, protégez-moi, seigneur, je ne revendique pas cette énergie négative.» Un autre utilisateur concerné a commenté en priant Lord de lui donner de la force. Il souhaitait que ce soit une blague.

Certaines personnes ne croyaient pas du tout au côté paranormal et n’étaient pas convaincues que c’était un esprit. Spéculant qu’il s’agissait d’un simple changement de lumière, une personne a souligné que cela était dû au mouvement de ses mains. Il a ajouté que la même chose s’était produite auparavant mais ce n’était pas visible car ce n’était pas intense.

Dans d’autres vidéos, Chloé a déclaré que ce n’était pas la première fois qu’elle ressentait quelque chose de paranormal dans la maison et a partagé une autre vidéo dans laquelle les jambes de son neveu peuvent être vues en train d’être tirées par quelque chose d’invisible.