Une femme renversée par un camion qui sort indemne vous fera croire aux miracles

Les accidents n’ont pas besoin d’invitation car ils peuvent se produire n’importe quand et n’importe où. Un simple moment d’inattention ou une mauvaise décision au volant peut s’avérer fatal. Alors que beaucoup succombent à de tels incidents mettant leur vie en danger ou subissent des blessures graves, si la chance est avec l’un d’entre eux, ils pourraient survivre pour raconter l’histoire.

Quelque chose de similaire s’est produit dans la vie d’une femme anonyme qui a été accidentellement heurtée par un camion mais qui est sortie indemne de cette situation dangereuse. Les images de l’incident sont devenues virales en ligne. Le clip commence par une femme qui semble pressée. Portant un sac à la main, elle se précipite rapidement pour traverser la route.

Dans une tournure malheureuse des événements, elle est heurtée par un camion et tombe à plat sur le sol. Au moment où elle touche le sol, elle fait un tour qui rapproche sa tête du pneu arrière du camion. Sa cruelle chance tourne brusquement et le conducteur du véhicule, heureusement, appuie sur le frein d’urgence qui immobilise le camion juste à temps.

L’inconnue survit miraculeusement à ce qui aurait pu être un accident mortel. Elle revient indemne en restant à quelques centimètres à peine de se faire brutalement écraser la tête. La vidéo qui fait le tour d’internet a été partagée par la page Twitter de Shocking Videos. Regardez le clip ici :

Une femme chanceuse pic.twitter.com/eo9B9Rk4aM – Vidéos choquantes (@ShockingClip) 5 août 2022

Le clip de la chanceuse a suscité une réponse tonitruante de la part des internautes en ligne. Un utilisateur ne pouvait tout simplement pas comprendre comment la femme avait manqué de voir l’énorme camion avant de traverser la route. L’utilisateur a déclaré: «Comment ne voyez-vous pas un camion fourgon, elle ne regarde même pas son téléphone comme la plupart des gens qui défient Darwin. Chanceux.”

Comment ne voyez-vous pas un camion fourgon, elle ne regarde même pas son téléphone comme la plupart des gens qui défient Darwin. Chanceux — Fishingstickman (@fishingstickman) 5 août 2022

Un autre a apprécié la compagnie du véhicule pour la construction d’un système de freinage efficace pour le camion, « Putain de merde ! Elle a de la chance que ce type ait d’excellents freins sur son camion ! Elle a probablement utilisé toute sa chance pour le reste de sa vie là-dessus.

Putain de merde ! Elle a de la chance que ce type ait d’excellents freins sur son camion ! Elle a probablement utilisé toute sa chance pour le reste de sa vie là-dessus. – Aachi (@Aachi_ink) 5 août 2022

Un internaute a également remercié les compétences de conduite exceptionnelles du chauffeur de camion et a écrit : « J’apprécie les compétences du chauffeur de camion et le système de freinage de l’entreprise de camions. J’espère que les gens apprendront quelque chose de cette vidéo et ne mettront pas leur vie en danger.

Apprécier les compétences des chauffeurs de camion et le système de freinage de l’entreprise de camionnage.

J’espère que les gens apprendront quelque chose de cette vidéo et ne mettront pas leur vie en danger. — Sanjeev Kumar (@3a9bf395da8448a) 6 août 2022

Pendant ce temps, un utilisateur a averti : “Avant de traverser une route, regardez simplement de chaque côté, vous ne rencontrerez jamais de problème.”

Avant de traverser une route, regardez simplement de chaque côté, vous ne rencontrerez jamais de problème. – Jean-Paul (@SJNPL) 5 août 2022

Le clip viral a recueilli plus de 719 000 vues et plus de 18 000 likes sur le site de micro-blogging.

