Une femme qui était présente à l’une des manifestations anti-lockdown qui ont secoué les Pays-Bas a été visiblement blessée après avoir été renversée par un canon à eau, laissant son visage ensanglanté en s’éloignant.

La police a été déployée dimanche pour disperser des manifestants défiant le couvre-feu à La Haye, Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Venlo, Stein, Roermond, Oosterhout, Breda et ailleurs à travers le pays, marquant le deuxième jour de la désobéissance civile découlant du nouveau Covid du gouvernement néerlandais. -19 restrictions.

Bien que la plupart des manifestations aient été pacifiques, la situation à Eindhoven a rapidement sombré dans la violence. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour interrompre la manifestation après que la foule a commencé à lancer des pierres et d’autres projectiles sur les policiers.

Dans une vidéo prétendument filmée pendant l’escarmouche, on peut voir une femme et un homme passer devant un véhicule de police armé d’un canon à eau. L’homme se tourne vers le véhicule et lève le bras, pointant éventuellement un téléphone ou un appareil photo vers la police. Le canon à eau vise alors immédiatement la paire et tire, touchant la femme. L’impact fait tomber son chapeau alors qu’elle est poussée sur le côté d’un bâtiment, puis tombe au sol.

Une femme a été bénie au visage à #Eindhoven aux Pays-Bas après l’utilisation du canon à l’eau à une courte distance. pic.twitter.com/dnNDHQiNPP – Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) 24 janvier 2021

Des images prises quelques instants plus tard montrent l’homme éloignant la femme blessée de la zone, un côté de son visage couvert de sang. On voit l’homme se tourner brièvement vers le canon à eau et maudire la police alors qu’il escorte la femme en lieu sûr.

Le clip est l’une des nombreuses scènes surprenantes filmées lors des troubles nationaux de dimanche. À La Haye, des émeutiers auraient incendié une motocyclette de la police après avoir forcé un officier à fuir.

