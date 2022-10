Une femme rend hommage à Arun Govil alias Lord Ram de Ramayan, la vidéo devient virale

Le Ramayan de Ramanand Sagar est devenu un phénomène massif dans les années 90. Cependant, même des décennies plus tard, la popularité du spectacle mythologique n’a pas diminué un peu. Et une vidéo virale récemment diffusée en est le témoignage. L’acteur Arun Govil, qui jouait le rôle de Lord Ram, a récemment été aperçu à l’aéroport, mais ce qui a rendu son apparition publique plus intéressante, c’est l’amour d’un de ses fans. Il a croisé l’un de ses ardents fans à l’extérieur des locaux de l’aéroport, ce qui est vraiment incontournable.

Dans la vidéo devenue virale sur Internet, Arun Govil est à l’aéroport tandis qu’une dame est vue tenant ses pieds et lui rendant hommage. Bien que l’acteur soit mal à l’aise dans la situation, il a également une brève interaction avec la dame. À un moment donné, la dame s’assoit même devant lui et joint ses mains.

Anshul Saxena qui a partagé la vidéo sur Twitter a également écrit : « Il y a exactement 35 ans, Ramayan a été diffusé pour la première fois en 1987 ». Il a ajouté: “Arun Govil a joué le rôle de Shri Ram. Il a maintenant 64 ans ». Jetez un oeil à la publication ci-dessous.

Il y a exactement 35 ans, Ramayan a été diffusé pour la première fois en 1987. Arun Govil a joué le rôle de Shri Ram. Il a maintenant 64 ans. pic.twitter.com/3jYE9Xe6yi – Anshul Saxena (@AskAnshul) 1 octobre 2022

Les internautes ont tout fait pour inonder la section des commentaires de toutes les bonnes choses dès que la vidéo a été partagée en ligne. Certains utilisateurs ont trouvé la vidéo trop mignonne, tandis que d’autres ont félicité l’acteur pour son rôle dans la série à succès. L’un des utilisateurs a écrit: «Arun Govil et Nitish Bhardwaj ont joué Shri Ram et Shri Krishna si parfaitement que beaucoup ne pouvaient plus les voir dans d’autres rôles par la suite. Même aujourd’hui, si quelqu’un mentionne Ram ou Krishna, ce qui émerge dans notre esprit, ce sont leurs visages. Tel est leur héritage ». Un autre utilisateur a écrit: «Oserais-je dire cela, mais si jamais je rencontrais @ arungovil12, mes gestes ne seraient pas différents. Jai Shree Ram ». Jetez un œil à quelques autres commentaires ci-dessous.

le sentiment associé est tellement réconfortant et le respect accordé par ce duo à un personnage même 35 ans que la série a été diffusée est tout simplement stupéfiant. @arungovil12 monsieur votre geste est tout aussi incroyable. Cela ne peut arriver qu’en Inde — Hardik Shah (@hardiks165) 1 octobre 2022

Ne vous sentez pas effrayé en regardant cela parce qu’elle voit son Prabhu ShreeRam à Arunji. C’est très chaleureux. Ce spectacle et ce rôle ne peuvent pas être répétés. — Sindhu (@sindhutatsme) 1 octobre 2022

Oserais-je le dire, mais si jamais je rencontre @arungovil12 mes gestes ne seraient pas différents 🙏

Jai Shree Ram🙏😌 — Pratik Bulani (@PRATIKBULANI555) 1 octobre 2022

Parce qu’il a si bien joué le personnage de Shree Ram que tout le monde voit “Shree Ram” en lui. — Amit Kumar Sahu 🇮🇳 (@Amit_dammit1998) 1 octobre 2022

Arun Govil et Nitish Bhardwaj ont joué Shri Ram et Shri Krishna si parfaitement que beaucoup ne pouvaient plus les voir dans d’autres rôles par la suite.

Même aujourd’hui, si quelqu’un mentionne Ram ou Krishna, ce qui émerge dans notre esprit, ce sont leurs visages. 🙏

Tel est leur héritage. – Madhukar (@kookoocuckoo) 1 octobre 2022

À propos de Ramayan

Ramayan était l’une des émissions de télévision à succès diffusées de 1987 à 1988. Il est basé sur l’ancienne épopée dans laquelle le prince exilé Rama et son frère Laxman ont entrepris de sauver la femme de Rama, Sita, qui a été kidnappée par Ravana, le démon. roi de Lanka. L’émission télévisée de réalisateur Ramanand Sagar met en vedette Arun Govil, Deepika Chikhalia, Sunil Lahri et Arvind Trivedi. L’émission de télévision est toujours populaire parmi de nombreuses personnes.

