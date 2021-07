Une femme remporte un million de dollars à la loterie après avoir raté son vol et acheté des cartes à gratter pour « passer le temps »

UNE femme ultra-chanceuse a remporté un énorme gain de loterie de 1 MILLION $ après avoir raté son vol et acheté des cartes à gratter pour « passer le temps ».

La loterie de Floride a révélé qu’Angela Caravella, 51 ans, de Kansas City, Missouri, a remporté le premier prix de son jeu « La route la plus rapide vers 1 000 000 $ à gratter ».

La femme chanceuse a remporté un million de dollars

Une Caravella ravie a déclaré: » J’avais le sentiment que quelque chose de bizarre allait se produire après l’annulation inattendue de mon vol.

« J’ai acheté quelques billets à gratter pour passer le temps et juste comme ça, j’ai gagné 1 million de dollars ! »

Alors qu’elle était bloquée en Floride la semaine dernière, elle a décidé d’acheter quelques billets à gratter chez Publix, au 1220 Kingsway Road à Brandon.

En raison des règles de la loterie, le détaillant gagne également grâce à sa manne.

Il recevra une commission de bonus de 2 000 $ pour la vente du billet gagnant, disent les patrons de loterie.

Le jeu à 30 $ a été lancé en février 2020 et propose 155 premiers prix de 1 million de dollars et plus de 948 millions de dollars en prix en espèces.

Ses chances globales de gagner sont de une sur 2.79.

Les jeux à gratter ont jusqu’à présent augmenté le Fonds fiduciaire d’amélioration de l’éducation (EETF) de plus d’un milliard de dollars par rapport à 2019-2020.

Le Sun Online a récemment mis en garde contre une nouvelle arnaque se faisant passer pour une loterie Amazon et se propageant à l’échelle nationale.

Un avide acheteur d’électronique d’Amazon, Brian Hunt, était l’un des nombreux à être tombés dans le piège après avoir reçu un SMS disant: « Félicitations Brian, tu es arrivé à la deuxième place », lors d’une récente tombola sur Amazon.

Mais, le Better Business Bureau dit qu’il a maintenant entendu des centaines de plaintes dans tout le pays au sujet de l’escroquerie.