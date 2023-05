Une femme remporte la course au fromage au Royaume-Uni de la manière la plus terrifiante

Annabel Lee-Ellis via Getty Images

GLOUCESTER, ANGLETERRE – 29 MAI: Matt Crolla (C), âgé de 28 ans et originaire de Salford, remporte la première course masculine de descente Cooper’s Hill Cheese le 29 mai 2023 à Gloucester, au Royaume-Uni. Cette année, en l’absence de policiers ou d’ambulanciers paramédicaux, les joueurs poursuivront un fromage Double Gloucester rond de 9 livres sur Cooper’s Hill. Le premier à arriver en bas et à franchir la ligne d’arrivée remporte le fromage. (Photo par Annabel Lee-Ellis/Getty Images)