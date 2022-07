Une femme remet en question la formation des répartiteurs du 911, disant qu’ils lui ont dit de réveiller l’intrus qui dormait dans sa maison de Winnipeg

Une femme de Winnipeg dit qu’elle a été secouée après s’être réveillée pour trouver un étranger chez elle et avoir attendu vingt minutes que la police arrive. Elle remet maintenant en question ce temps de réponse, et aussi pourquoi un répartiteur du 911 a suggéré qu’elle pourrait affronter elle-même l’intrus.

Angela Chalmers s’est réveillée au son de son chien Loki grognant et aboyant en haut de ses escaliers peu avant 7h00 le 18 juin.

“Je suis descendu pour voir pourquoi il aboyait, et j’ai descendu la moitié des escaliers et il y avait un homme étrange allongé juste ici sur mon canapé”, a déclaré Chalmers.

“C’était terrifiant.”

Chalmers est remontée à l’étage et a discrètement alerté sa colocataire. Le couple s’est barricadé dans une pièce à l’étage et a appelé le 911 alors qu’il se cachait dans un placard, seulement pour se faire dire que la police ne pouvait pas venir tout de suite.

“Ils ont dit que la police était vraiment occupée et cela nous dérangerait-il de descendre et de le réveiller nous-mêmes?” dit-elle.

Chalmers s’en souciait. Elle et sa colocataire sont restées à l’étage jusqu’à l’arrivée de la police vingt minutes plus tard et le couple a couru en bas et hors de la maison dans le quartier d’Earl Grey.

Il a fallu quatre agents pour faire sortir l’homme de chez elle après qu’il se soit réveillé et soit devenu agressif, a-t-elle déclaré.

Incident sous examen : police

La police affirme que l’incident est en cours d’examen et que le répartiteur du 911 qui a parlé à Chalmers a reçu des commentaires sur le traitement de l’appel, dont certains ont dévié de la pratique courante, a déclaré Kelly Dehn, directrice des affaires publiques du service de police de Winnipeg dans un courriel. déclaration.

Dehn a déclaré que les temps de réponse peuvent varier pour tout appel en fonction de l’heure de la journée et des ressources disponibles, ainsi que de l’urgence de l’événement, mais a déclaré que l’appel avait été correctement envoyé en temps opportun.

Un porte-parole de la police a également déclaré qu’il conseillerait généralement aux appelants de ne pas approcher une personne, ce qui pourrait mettre leur sécurité en danger.

“Il serait conseillé à une personne de quitter le bâtiment ou la résidence jusqu’à l’arrivée de la police”, a déclaré le const. Claude Chancy dans un courriel.

Une capture d’écran sur le téléphone de Chalmers montre que l’appel au 911 a duré 20 minutes avant l’arrivée de la police et que l’appel a été déconnecté. (Holly Caruk/CBC)

Chalmers dit que les agents qui ont répondu se sont excusés du retard, mais elle craint que les choses auraient pu se passer très différemment si elle avait suivi la suggestion du répartiteur du 911.

“Je n’ai pas été blessée, rien n’a été pris, ça s’est bien passé cette fois, mais si j’avais été quelqu’un d’autre… et que j’avais suivi l’horrible recommandation de cet opérateur du 911, cela aurait pu se terminer complètement différemment”, a-t-elle déclaré.

Invasion de domicile violente il y a 12 ans

Chalmers a déclaré que son instinct était de se cacher et de se protéger, ainsi que sa colocataire, car elle a déjà vécu quelque chose comme ça.

L’homme de 44 ans a été victime d’une violente invasion de domicile à Vancouver il y a 12 ans. Elle dit qu’elle a été battue et laissée pour morte après que deux hommes ont fait irruption dans son appartement dans un cas d’identité apparemment erronée.

“Ils pensaient qu’ils volaient les gens qui y vivaient auparavant”, a-t-elle déclaré.

“Quand ils ont réalisé que je n’étais pas la personne qu’ils voulaient voler, je me suis assis là et je les ai écoutés discuter de ce qu’il fallait faire de moi et ils ont décidé de me tuer, parce que j’avais vu leurs visages.”

Dans ce cas, un voisin avait entendu le bruit et avait appelé la police. Les ambulanciers ont dû la réanimer, dit-elle.

Elle vit maintenant avec des douleurs constantes, des difficultés de motricité fine et un trouble de stress post-traumatique.

Elle reconnaît que sa situation passée a joué un rôle dans sa peur cette nuit-là, mais dit que personne ne devrait avoir à attendre 20 minutes que la police arrive dans une situation comme celle-là, et qu’ils ne devraient certainement pas être invités à affronter un intrus.

“L’idée d’avoir un opérateur du 911 me dit de m’occuper de la personne, c’est pourquoi nous avons la police.”

Elle se demande également pourquoi un appel concernant un homme à l’intérieur de sa maison ne justifiait pas une réponse plus rapide.

“Si nous devons dépendre de la police, j’aimerais savoir qu’ils se présenteront quand j’en aurai besoin.”

Chalmers a déclaré qu’elle ne savait pas qui était cet homme ni pourquoi il était venu chez elle. Elle dit que rien de la maison n’a été volé et que la porte a dû être laissée accidentellement déverrouillée, car il n’y avait aucun signe qu’il soit entré de force.

La police a déclaré avoir déterminé qu’il n’y avait aucune intention criminelle dans l’incident et que l’homme en état d’ébriété n’a pas été inculpé à la demande du propriétaire.

L’incident a laissé Chalmers secoué et incapable de dormir.

“Je vérifie les serrures douze fois dans la journée, sans parler de la nuit.”

Elle espère qu’en racontant son histoire, des changements pourront être apportés à la façon dont les répartiteurs du 911 sont formés pour gérer ces types d’appels.