Une femme reconnue coupable d’avoir tué une femme pour emmener son bébé à naître

NEW BOSTON, Texas (AP) – Une femme du Texas a été reconnue coupable de meurtre qualifié lundi pour avoir tué une femme enceinte pour emmener son bébé à naître.

Un jury du comté de Bowie, dans le nord-est du Texas, a délibéré environ une heure avant de déclarer Taylor Rene Parker, 29 ans, coupable du meurtre en octobre 2020 de Reagan Michelle Simmons-Hancock, 21 ans, et de l’enlèvement de la fille coupée de son ventre qui est décédée plus tard.

Le verdict d’un jury de six hommes et six femmes est venu après trois semaines de témoignages parfois macabres.

Les avocats de Parker ont fait valoir que le bébé n’était jamais vivant et ont décidé de rejeter une accusation d’enlèvement, ce qui aurait réduit l’accusation de meurtre capital à meurtre.

« C’est pourquoi, dans nos déclarations liminaires, nous avons passé tant de temps sur les définitions. Vous ne pouvez pas kidnapper une personne qui n’est pas née vivante », a déclaré Jeff Harrelson dans sa plaidoirie finale devant le jury.

Les procureurs ont toutefois déclaré que plusieurs professionnels de la santé avaient déclaré que le bébé avait un battement de cœur à sa naissance. Ils ont également raconté les actions de Parker menant au jour où Simmons-Hancock a été tué.

«Nous avons méthodiquement expliqué ce qu’elle (Parker) a fait, pourquoi elle l’a fait, toutes les pièces mobiles et tous les dommages collatéraux. La meilleure preuve dont dispose l’État du Texas que le bébé est né vivant est que Taylor Parker a dit que ce n’était pas le cas », a déclaré le procureur Kelley Crisp.

La procureure Lauren Richards a raconté toutes les mascarades que Parker a exécutées pour différentes personnes, y compris la grossesse qu’elle a simulée avant le meurtre.

“Au cours des deux dernières semaines, les preuves n’ont jamais été aussi claires”, a déclaré le procureur de district adjoint Lauren Richards au jury. “C’est une menteuse, une manipulatrice, et maintenant elle va en être tenue pour responsable.”

Elle a rappelé au jury comment Reagan a été battu à la tête au moins cinq fois avec une telle force que les coups ont comprimé son crâne dans son cerveau.

“La douleur que Reagan a dû ressentir lorsque Taylor a commencé à lui couper l’abdomen, hanche contre hanche … indescriptible”, a déclaré Richards. “Quand Taylor a eu le bébé et que Reagan était encore en vie, c’est à ce moment-là que Taylor a commencé à tailler et à couper. Elle ne peut pas la laisser en vie. Ce n’était pas une mort rapide. Elle n’arrêtait pas de la couper. Je suppose que Reagan ne mourrait pas assez vite pour que Taylor sorte de là et poursuive ses plans.

La phase de punition doit commencer le 12 octobre. Les procureurs demandent la peine de mort, bien que les jurés puissent opter pour une peine d’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle.

The Associated Press