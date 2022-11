Une femme reconnue coupable d’avoir pris d’assaut le bureau de Pelosi lors de l’attaque du 6 janvier

WASHINGTON (AP) – Une femme de Pennsylvanie liée au mouvement extrémiste d’extrême droite «Groyper» a été reconnue coupable lundi de plusieurs accusations fédérales après que les procureurs ont déclaré qu’elle faisait partie d’un groupe qui a pris d’assaut le bureau de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi le 6 janvier 2021, attaque contre le Capitole des États-Unis.

Riley June Williams a été reconnu coupable de six chefs d’accusation fédéraux, dont des troubles civils. Mais le jury s’est retrouvé dans l’impasse sur deux autres chefs d’inculpation, notamment « avoir aidé et encouragé le vol » d’un ordinateur portable qui a été volé dans la suite bureautique de Pelosi pendant l’insurrection. Le jury n’a pas non plus réussi à parvenir à un verdict unanime sur la question de savoir si Williams avait fait obstruction à une procédure officielle.

La juge de district américaine Amy Berman Jackson a ordonné l’arrestation de Williams après que le jury eut rendu son verdict.

Williams a rejoint l’attaque d’une foule contre le Capitole après avoir assisté au rassemblement “Stop the Steal”, où le président de l’époque, Donald Trump, s’est adressé à des milliers de partisans plus tôt dans la journée. En entrant dans le bureau de Pelosi, elle a trouvé un ordinateur portable sur une table et a dit à un autre émeutier : « Mec, mets des gants », avant que quelqu’un avec une main gantée noire ne retire l’ordinateur, selon les procureurs.

Williams s’est ensuite vanté en ligne d’avoir volé le marteau, l’ordinateur portable et les disques durs de Pelosi et qu’elle “avait donné les appareils électroniques, ou tenté de les donner, à des personnes russes non précisées”, ont déclaré les procureurs dans un dossier judiciaire de juin 2022.

“A ce jour, ni l’ordinateur portable ni le marteau n’ont été récupérés”, ont-ils ajouté.

Un témoin décrit comme un ancien partenaire amoureux de Williams a déclaré au FBI qu’elle avait l’intention d’envoyer l’ordinateur portable ou le disque dur volé à un ami en Russie qui prévoyait de le vendre au service de renseignement étranger russe. Mais le témoin a déclaré que Williams avait gardé l’appareil ou l’avait détruit lorsque le transfert avait échoué, selon l’affidavit d’un agent du FBI.

Williams, un résident de Harrisburg, en Pennsylvanie, a été arrêté moins de deux semaines après l’émeute. Elle a été accusée de vol de biens du gouvernement, d’agression contre la police et d’entrave à la session conjointe du Congrès pour certifier le vote du collège électoral. Williams a également fait face à des accusations de délit, y compris une conduite désordonnée ou perturbatrice.

Williams a nié avoir volé l’ordinateur portable lorsque le FBI l’a interrogée. Elle a affirmé que son ex-petit ami avait “inventé” l’allégation, ont déclaré les procureurs.

Avant de quitter le Capitole, Williams s’est jointe à d’autres émeutiers pour pousser les policiers qui tentaient de nettoyer la rotonde du bâtiment. La caméra du corps de la police a capturé la confrontation, alors que Williams encourageait les autres émeutiers à « continuer à pousser » et à « pousser, pousser, pousser ».

Williams portait une chemise portant le message “Je suis avec Groyper” lorsqu’elle est entrée au Capitole. Le terme «groyper» fait référence aux partisans du leader du mouvement «America First» Nick Fuentes, qui a utilisé sa plateforme en ligne pour cracher une rhétorique antisémite et suprémaciste blanche.

D’autres partisans de Fuentes ont été accusés de crimes liés au 6 janvier, dont l’ancien étudiant de l’UCLA, Christian Secor, 24 ans, de Costa Mesa, en Californie. Secor, qui agitait un drapeau “America First” lorsqu’il est entré au Capitole, a été condamné le mois dernier à trois ans et six mois de prison.

L’empreinte en ligne de Williams comprenait également du matériel associé à «l’accélérationnisme», une idéologie violente qui affirme que «les gouvernements occidentaux sont corrompus et irrécupérables, et donc la meilleure chose qu’une personne puisse faire est d’accélérer leur effondrement en semant le chaos social et en générant des conflits politiques», procureurs a dit.

En décembre 2020, Williams a assisté à au moins deux rassemblements pour protester contre le résultat de l’élection présidentielle. Les deux rassemblements ont présenté des discours de Fuentes.

“Son admiration pour Nick Fuentes, son auto-identification en tant que” Groyper “, sa croyance en l’accélérationnisme et son soutien à la violence montrent tous de manière circonstanciée les motifs mixtes derrière ses actions le 6 janvier: elle a non seulement spécifiquement cherché à empêcher le Congrès de certifier le Collège électoral voter, mais aussi pour saper et entraver le gouvernement de manière plus générale », ont écrit les procureurs.

Avant son procès, les avocats de Williams ont mis en doute la pertinence de ses activités politiques et de son idéologie.

“Il n’y a aucune preuve reliant ses croyances et ses actions avant le 6 janvier à ses actions ce jour-là”, ont-ils écrit. “Il existe un risque légitime que les jurés jugent Mme Williams simplement pour les idéologies impopulaires et extrêmes qu’elle a adoptées dans le passé, plutôt que pour les crimes réels dont elle est accusée.”

