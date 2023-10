Une femme a été reconnue coupable d’avoir livré une fillette britannique de trois ans pour mutilation génitale féminine (MGF) lors d’un voyage au Kenya, ce qui constitue une première légale.

À la suite d’un procès à Old Bailey, Amina Noor, 39 ans, a été reconnue coupable d’avoir aidé une personne non britannique à mener à bien la procédure à l’étranger il y a 17 ans.

Il s’agit de la toute première condamnation de ce type en vertu de la loi MGF de 2003 et est passible d’une peine maximale de 14 ans.

À ce jour, la seule autre poursuite qui a abouti a eu lieu en 2019, lorsqu’une Ougandaise de Walthamstow, dans l’est de Londres, a été condamnée à 11 ans de prison pour avoir excisé une fillette de trois ans.

La procureure principale de la Couronne, Patricia Strobino, a salué la condamnation de Noor en déclarant : « Ce type d’affaire encouragera, espérons-le, les victimes et survivantes potentielles de MGF à se manifester, en sachant qu’elles sont soutenues, crues et qu’elles sont également capables de dire leur vérité sur ce qui s’est réellement passé. pour eux.

“Cela enverra également un message clair aux accusés potentiels ou aux personnes qui souhaitent maintenir cette pratique : peu importe qu’ils aident, pratiquent ou maintiennent cette pratique au Royaume-Uni ou à l’étranger, ils sont susceptibles d’être poursuivis.”

Elle a ajouté : « Une partie du défi de ce type d’infraction réside dans le fait que ces types d’infractions se produisent en secret.

« Au sein de certaines communautés du Royaume-Uni, bien que ces délits et pratiques soient répandus, il est souvent très difficile d’amener des individus à s’exprimer pour expliquer les circonstances de ce qui leur est arrivé, car on craignait qu’ils soient exclus, repoussés ou évités. , isolés de leur communauté.

Auparavant, le procureur Deanna Heer KC avait déclaré que Noor s’était rendu au Kenya avec la jeune fille en 2006 et qu’il l’avait emmenée dans une maison privée où l’enfant avait été soumise à des MGF.

Le crime n’a été révélé que des années plus tard, lorsque la jeune fille avait 16 ans et s’est confiée à son professeur d’anglais à l’école.

Lorsqu’on lui a parlé, l’accusée a déclaré qu’elle pensait que la procédure n’était qu’une injection et qu’après, la jeune fille était « heureuse et capable de courir et de jouer ».

Mais lors d’un examen en 2019, il est apparu que le clitoris de la jeune fille avait en fait été complètement retiré.

Noor a semblé « choquée et bouleversée » et a déclaré que ce n’était pas ce qu’elle pensait qu’il allait se produire.

Selon un premier récit, Noor a décrit s’être rendue avec une autre femme dans une « clinique » où la jeune fille a été appelée dans une salle pour une intervention.

L’accusée a déclaré qu’elle avait été invitée à entrer mais qu’elle avait refusé parce qu’elle était « effrayée et inquiète ».

Par la suite, la jeune fille est apparue calme et a pleuré toute la nuit et s’est plainte de douleurs, selon le récit.

Lors d’un entretien ultérieur avec la police, sous caution, Noor a nié que quiconque ait proféré des menaces contre elle avant que la jeune fille soit mutilée.

Mme Heer a déclaré : « On lui a demandé si, à son arrivée à la clinique ou même avant, elle avait l’impression qu’elle ne voulait pas que cela se produise.

“Elle a dit : ‘Oui, j’y ai pensé, mais ensuite, vous savez, je l’ai fait’.”

Les jurés ont appris que l’accusée était née en Somalie et avait déménagé au Kenya à l’âge de huit ans pendant la guerre civile dans son pays d’origine.

Elle avait 16 ans lorsqu’elle est arrivée au Royaume-Uni et a ensuite obtenu la citoyenneté britannique.

L’accusé a décrit ce qui avait été fait à la jeune fille comme une « Sunnah », signifiant « tradition » ou « voie » en arabe, et a déclaré qu’il s’agissait d’une pratique qui se poursuivait pour des raisons culturelles depuis de nombreuses années.

Mme Heer a reconnu que c’était répandu et que « tout le monde l’avait fait » dans la communauté de l’accusé.

« Toutefois, cette pratique très courante ne se limite pas au perçage ou à la piqûre.

« En fait, 87 % des femmes et des filles ayant subi une MGF au Kenya ont vu leurs organes génitaux coupés et une partie de la chair retirée », a-t-elle déclaré.

Le tribunal a appris que 94 % des femmes d’origine somalienne vivant au Kenya subissaient cette procédure, selon les chiffres des Nations Unies.

Mme Heer a déclaré qu’il n’y avait aucune contestation sur le fait que la jeune fille avait été soumise à une MGF en dehors du Royaume-Uni par une Kenyane, ni sur le fait que la victime présumée était une citoyenne britannique.

Elle a allégué que Noor avait « encouragé et aidé » l’infraction et a mis en doute son affirmation selon laquelle elle s’attendait seulement à ce que la jeune fille soit « piquée » pour prélever du sang.

Mme Heer a déclaré : « Non seulement la procédure pratiquée sur (la jeune fille), l’excision du clitoris, était un type de MGF très courant, mais l’accusée avait discuté précisément du type de MGF avant d’emmener (la fille) à cette clinique.

Le procureur a déclaré aux jurés : « Vous souhaiterez peut-être considérer le comportement de l’accusée à ce moment-là et si elle ne voulait vraiment pas que (la jeune fille) soit excisée.

« Après tout, il ne semble pas qu’elle ait jamais refusé.

« Il est frappant qu’elle n’ait posé aucune question alors que la clinique s’est avérée être une maison normale.

« Elle n’a pas demandé si les gens étaient des médecins ou s’ils étaient qualifiés pour faire ce qu’ils étaient censés faire.

« Elle n’a pas insisté pour être présente lorsque (la jeune fille) a été appelée dans la salle de soins.

« Elle n’a pas parlé à la dame kenyane de la procédure qui serait effectuée.

«Après l’événement, elle n’a pas regardé la blessure (de la jeune fille) et a déclaré qu’elle ne semblait pas souffrir.

« Étant donné ce que nous savons qui a été fait à (la fille), cela peut-il être vrai ?

« Ou bien l’accusée a-t-elle cherché à minimiser sa responsabilité ?

Lors de son procès, Noor, originaire de Harrow, au nord-ouest de Londres, a déclaré qu’elle avait été menacée d’être « maudite » et « désavouée » au sein de sa communauté si elle n’y participait pas.

Elle a déclaré aux jurés que la menace lui faisait « souffrir » et a ajouté : « C’était une pression contre laquelle je n’avais aucun pouvoir ».

La victime présumée, aujourd’hui âgée de 21 ans, ne peut être identifiée pour des raisons juridiques.

Élargissez vos horizons avec le journalisme britannique primé. Essayez The Telegraph gratuitement pendant 1 mois, puis profitez d’un an pour seulement 9 $ avec notre offre exclusive aux États-Unis.