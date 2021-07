Une femme recommence à aider les enfants touchés par la guerre après une pause pandémique

Après plus de deux décennies à battre toutes les chances d’obtenir des soins médicaux pour les enfants blessés lors de guerres et de crises dans le monde, le Global Medical Relief Fund d’Elissa Montanti a été contrecarré par COVID-19. The Dare to Dream House, la pension de famille généralement animée que son organisation à but non lucratif maintient à quelques portes de sa maison de Staten Island, s’est tue.

« J’étais dans un sombre inconnu », a-t-elle déclaré.

« Ma peur était, mon Dieu, qu’est-ce qui va arriver à l’œuvre de charité ? Ces pauvres enfants, n’auront-ils aucun endroit où venir et qu’on les aide à avoir des bras ou des jambes pour marcher ? »

La pandémie a mis un frein aux voyages internationaux et aux services qu’elle a facilités pour les plus de 450 enfants qui lui ont été confiés. Les prothèses avaient besoin d’être ajustées. Les chirurgies nécessitaient une planification. Depuis son dressing reconverti, Montanti se demandait si elle reverrait un jour ses enfants, comme elle les considère.

Maintenant, Montanti fait revivre sa charité.

Alors que les restrictions ont commencé à se lever à travers le pays, Montanti est confronté à un nouvel ensemble d’obstacles uniques à un monde post-pandémique. En plus de « frapper aux portes » pour recruter des bénévoles et des professionnels à sa cause, les protocoles de prévention des maladies sont devenus essentiels.

En juin, devant l’entrée du Richmond University Medical Center, elle a servi de conseillère à quatre nouveaux arrivants de Tanzanie qui étaient nerveux avant de recevoir leurs vaccins COVID-19.

Les quatre souffrent d’albinisme – un manque de couleur de la peau, des cheveux et des yeux. Tous avaient perdu des membres à cause d’attaques à la machette ; dans leur patrie, certains croient que les corps des albinos contiennent une énergie mystique, et des chamans sans scrupules les utilisent pour fabriquer des potions qui sont vendues à des prix exorbitants.

Maintenant, Pendo Sengerema, 20 ans, avait peur du coup de feu. Après 15 minutes de cajoleries douces, Montanti l’a calmée et ils sont entrés à l’hôpital main dans la main.

« Ils vivent dans une maison sûre en ce moment. Ils ne peuvent pas retourner dans leurs villages » par crainte de nouvelles attaques, a déclaré Montanti. Elle tenait le plus jeune des quatre, Baraka Cosmas, 12 ans, sur ses genoux alors qu’il recevait le premier tour de sa vaccination. Ses larmes se sont transformées en sourires après avoir reçu un cookie au bon moment.

Le lendemain, ils se rendaient à un hôpital Shriners pour enfants à Philadelphie pour leurs ajustements prothétiques. Pendant leur bref séjour, ils ont logé à la maison Dare to Dream, étudiant ensemble et mangeant des glaces à l’extérieur sur le perron. L’après-midi, ils se promenaient en plein air et visitaient des parcs pour jouer au football, à l’abri des dangers de la maison.

Depuis la fondation de son association caritative en 1997, à la suite de la mort subite de sa grand-mère, de sa mère et de son amour d’enfance, Montanti a fait preuve d’un talent incroyable pour rallier le soutien. Elle a fait du lobbying auprès des Nations Unies, écrit un mémoire et construit un réseau tentaculaire de médecins et de professionnels caritatifs.

Son organisme de bienfaisance dit avoir accueilli des enfants de 50 pays, principalement d’Amérique centrale et du Sud, d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie centrale.

Elle se souvient de son incursion en Irak après l’invasion de la coalition dirigée par les États-Unis à la suite des attentats terroristes du 11 septembre. « Je n’oublierai jamais les champs de pétrole en feu », a-t-elle déclaré, « Et j’y étais, j’y suis allée parce que je savais que mon destin était d’aider. »

Avec la réouverture du monde, elle est prudemment optimiste que son organisme de bienfaisance reprendra sa mission sans relâche.

« Quand les enfants sont dans cette maison, cela m’apporte tellement de joie », a déclaré Montanti en promenant son chien dans la rue pour rendre visite à ses parents tanzaniens. « Là, ce ne sont pas des chiffres. »

