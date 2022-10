Une femme reçoit une note mortifiante avec une demande maladroite après avoir sorti des ordures dans sa culotte

Une FEMME qui a sorti ses ordures dans sa culotte a reçu une note mortifiante avec une demande maladroite.

Postant sous le nom d’utilisateur Emily, elle a mis en ligne l’échange gênant dans un TikTok hilarant.

Emily a reçu une note gênante de son voisin après avoir sorti ses ordures dans sa culotte

La voisine était moins que ravie et lui a demandé de se couvrir

Emily a révélé qu’elle sortait ses ordures dans un sweat à capuche surdimensionné – mais son voisin était moins que ravi.

Le message expliquait comment elle avait reçu une lettre du voisin anonyme lui demandant de se couvrir.

La note en question disait: «Salut, mon mari peut vous voir sur notre caméra annulaire.

“S’il vous plaît, mettez un pantalon lorsque vous sortez vos poubelles !!! Votre voisin.”

Et Emily a plaisanté dans la légende: “Non, je vais bien luv (sic) profiter.”

Comme prévu, les TikTokers n’ont pas tardé à accéder à la section des commentaires pour partager leurs réflexions sur la vidéo.

L’un d’eux a plaisanté : “Répondez : merci, mais je vais bien. Parlez à votre mari, pas à moi.”

“Le mari ne me dérange probablement pas, je parie”, a plaisanté un second.

Tandis qu’un troisième a commenté : “Elle n’a pas précisé quel genre de pantalon donc… Demain Daisy Duke c’est !”

Un autre a ajouté: “Cela me fait me demander qui peut me voir depuis mon jardin.”

Cependant, d’autres ont défendu la lettre de l’épouse et ont jugé ses préoccupations “plutôt valables”.

Un TikToker a commenté: “C’est assez valable et au moins elle est gentille et signale le problème afin qu’il ne devienne pas un problème permanent.”

Et un second a écrit : “Je ne vois aucun problème avec la note – courtoisie commune.”

Dans une vidéo de suivi, elle a partagé une vidéo d’elle portant la tenue en question.

“Je porte ce sweat-shirt depuis trois jours d’affilée”, a-t-elle déclaré en tenant son sac poubelle.