Une femme reçoit un sandwich avec ‘B *** h’ écrit dessus, voici comment le restaurant a répondu

Les noms écrits sur les emballages de plats à emporter ne sont pas quelque chose de nouveau. Cependant, les choses sont devenues un peu incontrôlables pour cette utilisatrice de Twitter, qui a reçu “B *** h” écrit sur sa récente commande de sandwich. Cela ne lui a clairement pas plu et elle est restée furieuse. L’utilisateur a alors décidé de parler au gérant du restaurant et de signaler l’incident.

L’explication qu’elle a reçue du manager a certainement été un moment ROFL pour elle et tous ceux qui sont tombés sur son message sur Twitter. En partageant le Tweet, elle a écrit : « J’ai sorti mon sandwich du sac et j’ai vu CECI ! Je suis retourné et j’ai parlé avec le directeur et j’ai demandé une explication. Il avait l’air confus, alors j’ai pointé du doigt l’écriture et demandé pourquoi quelqu’un ressentait le besoin de l’écrire. Il a répondu, “parce que vous avez commandé un BLT avec du fromage?”

Jetez un oeil au tweet :

J’ai sorti mon sandwich du sac et j’ai vu ÇA ! Je suis retourné et j’ai parlé avec le responsable et j’ai demandé une explication. Il avait l’air confus, alors j’ai pointé du doigt l’écriture et demandé pourquoi quelqu’un ressentait le besoin de l’écrire. Il a répondu, “parce que tu as commandé un BLT avec du fromage ?”🙈 pic.twitter.com/JlVGQUw85a— Dame irlandaise festive 🎅💚🤍🧡🎄 (@SpookyIrishLady) 20 novembre 2022

Les utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à envahir la section des commentaires pour réagir à l’incident et partager leurs expériences personnelles. Un utilisateur de Twitter a écrit: «Ça me rappelle la fois où j’ai été tout fâché avec le directeur à propos de références religieuses inappropriées d’une banque parce que le reçu trans disait« Merci Jésus »en bas. Mon caissier était un homme hispanique. C’était son nom. »

Cela me rappelle la fois où j’étais tout fâché avec le directeur à propos de références religieuses inappropriées d’une banque parce que le reçu transx disait “Merci Jésus” en bas. Mon caissier était un homme hispanique. C’était son nom.🤦‍♀️— Tracy🐻‍❄️ (@lebearpolare) 21 novembre 2022

Un autre utilisateur a commenté: «Il y a de nombreuses lunes, je travaillais dans un café et lorsqu’un client demandait un verre d’eau du robinet avec sa nourriture, j’abrégeais innocemment cela sur sa commande à ‘T. Wat.'”

Il y a de nombreuses lunes, je travaillais dans un café et lorsqu’un client demandait un verre d’eau du robinet avec sa nourriture, j’abrégeais innocemment cela sur sa commande en ‘T. Wat.’— Fifi Lion (elle) 💕🦁 @fifilion@masdodon.lol (@fifi_lion_) 20 novembre 2022

Un troisième utilisateur a écrit: «Une fois, j’ai eu un taco qui semblait être étiqueté« sh * t ». C’était un acronyme pour quelque chose d’autre (je ne me souviens plus quoi), mais nous rions tous encore des tacos de merde.”

Une fois, j’ai eu un taco qui semblait être étiqueté “merde”. C’était un acronyme pour autre chose (je ne me souviens plus quoi), mais nous rions tous encore des “tacos de merde”. – DevonDeanIndy (@DevonScottIndy) 21 novembre 2022

D’après les commentaires, ce n’était sûrement pas la première fois qu’un restaurant faisait une gaffe comme celle-ci. Alors, avez-vous rencontré des situations similaires ?

