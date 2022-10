Une femme réalise son rêve en payant Rs 2 crore pour visiter l’épave du Titanic

Le Titanic a attiré l’attention du monde lorsqu’il a été jugé « insubmersible ». Le navire luxuriant était unique en son genre après tout. Aujourd’hui, 110 ans après avoir sombré au fond de l’océan Atlantique, les gens y pensent encore avec émerveillement. Un clip partagé par BBC News sur Instagram a documenté une femme réalisant son rêve de toujours de voir le Titanic. Elle a payé la modique somme de 250 000 $ (Rs 2 Crore environ) pour visiter l’épave du Titanic. Son rêve de voir les restes du gigantesque navire a commencé quand elle était enfant, et personne n’avait trouvé l’emplacement du Titanic. La femme a étudié les sciences et s’est lancée dans l’océanographie dans l’espoir d’être la première personne à trouver l’épave du luxueux navire. Mais au cours de sa première semaine d’université, l’épave a été retrouvée. Elle a changé de carrière et a commencé à économiser pour visiter le Titanic.

Les utilisateurs des médias sociaux étaient impressionnés par la détermination de la femme à réaliser son rêve. Ils croyaient que les rêves pouvaient devenir réalité si on y croyait suffisamment et elle en était la preuve même. Tout le monde dans la vie a des objectifs et des désirs différents et ils ont été étonnés de voir combien la femme avait sacrifié pour réaliser son rêve. “C’est toujours agréable de voir quelqu’un vivre son rêve, respect”, a écrit un utilisateur d’Instagram

Un autre commentaire disait : « Un rêve est un rêve. Tellement beau quand les gens se battent pour ça jusqu’à ce que le rêve devienne réalité. C’est le sens de la vie. »

Un troisième utilisateur a écrit : « Le simple fait de voir des gens accomplir un rêve est tellement gratifiant à regarder. Impressionnant!”

Le naufrage du Titanic est l’une des plus grandes tragédies de l’histoire moderne. Le navire géant avait environ 2 200 passagers et membres d’équipage à bord, dont 1 500 personnes ont péri lors de son naufrage. Le nombre exact de victimes reste inconnu car les fautes d’orthographe, les omissions, les pseudonymes et l’absence de comptage des musiciens et autres employés sous contrat ont rendu la liste originale des passagers inexacte. Le site de l’épave du Titanic est désormais considéré comme un site sous-marin du patrimoine de l’UNESCO.

