Une femme raconte ses craintes après un diagnostic de VIH – The Standard Health

Janet (ce n’est pas son vrai nom) n’a jamais su que le destin avait conspiré pour lui lancer un éphialtes tordu, que seul l’enfer pouvait inspirer. [Elvis Ogina, Standard]

Pour Janet (pseudonyme), une journée ensoleillée de janvier 2018 était comme une autre. Avec les admissions au Form One en cours, la ruée pour battre le temps était lancée.

Elle avait le soleil dans les yeux alors que les jours approchaient de l’ouverture de son école, alors qu’elle avait hâte d’être candidate de la quatrième année et de réussir les examens du certificat d’enseignement secondaire du Kenya, et d’être la grande gagnante de la journée.

Mais elle ne savait pas que le sort et le destin avaient conspiré pour lui lancer un éphialtes tordu, que seul l’enfer pouvait inspirer.

Ce jour-là, elle s’est réveillée mal. Ses frères et sœurs étaient déjà retournés à l’école et elle était donc seule à la maison.

Lors de sa visite au centre de santé local, plusieurs tests ont été effectués sur la recommandation du médecin.

Mais Janet a été dévastée lorsqu’elle a appris qu’elle était séropositive et que sa charge virale était très élevée. La nature peut sûrement vous proposer sa propre version des blagues cruelles !

« En grandissant, j’étais un enfant très obéissant et craignant Dieu. L’église ne me manquait pas parce que j’avais tellement d’amis.

Janet raconte qu’après que le médecin lui a annoncé son statut, elle a passé des heures avec les conseillers dans l’espoir de se réveiller un jour de son cauchemar.

« Ma mère avait voyagé et j’étais toute seule. Je me suis rendu dans cette clinique avec des symptômes s’apparentant à ceux du paludisme et j’ai découvert que j’étais séropositif. Comment allais-je annoncer cette nouvelle à ma mère ? », pose-t-elle.

Janet dit qu’en quittant la clinique, elle s’est enfermée dans la pièce, prête à se suicider. Mais sa quête fut interrompue par un coup frappé à la porte.

«Je combattais tellement de voix dans ma tête. J’avais décidé de me suicider, mais je ne sais pas comment mes jambes ont marché pour ouvrir la porte. Tout ce dont je me souviens, c’est que la personne qui avait frappé était un ami avec qui nous avions partagé de nombreux secrets », ajoute-t-elle.

Même si elle n’a pas révélé à ladite amie ce qui se passait, l’idée de se suicider a disparu dès qu’ils ont commencé à faire des blagues.

Sa gentille amie lui a proposé de préparer un repas et de passer la nuit avec elle après que Janet l’ait informée qu’elle n’allait pas bien.

Le lendemain, sa mère revint, mais Janet ne parvenait pas à révéler le tourment qui la rongeait intérieurement.

Deux jours plus tard, Janet était bouleversée et a dû être transportée d’urgence à la clinique où le médecin a annoncé la nouvelle à sa mère.

« Cette nouvelle a brisé le cœur de ma mère ; elle ne s’attendait pas à ce que je sois séropositif. Pour faire face à la situation, elle a eu recours à une consommation excessive d’alcool jusqu’à devenir alcoolique », a déclaré Janet.

« Le garçon avec qui nous avions grandi et eu de nombreux rapports sexuels était séropositif mais n’a pas pris la peine de me le dire. (Bien) qu’il ait demandé pardon après que je l’ai confronté, nous avons rompu », dit-elle.

Une clinique où les personnes vivant avec le VIH se rendent à leurs rendez-vous chez le médecin. [Elvis Ogina, Standard]

Janet a passé tout le premier trimestre à la maison alors qu’elle luttait pour accepter ce qui se passait dans et autour de son monde.

Elle a finalement rassemblé suffisamment de forces, est retournée à l’hôpital où le diagnostic avait été posé et a reçu des médicaments à prendre pendant ses études.

Sa mère l’a accompagnée à l’école et a expliqué au directeur ce qui se passait avant qu’elle ne soit autorisée à entrer en classe.

Son état s’est cependant aggravé, obligeant sa mère à choisir quelques semaines plus tard. Ils se sont rendus à l’hôpital où il a été établi que sa charge virale s’aggravait.

« J’étais au plus bas. Ma mère m’a fait asseoir et nous avons eu une profonde conversation mère-fille, après quoi j’ai décidé de me lever et d’affronter la vie », a-t-elle déclaré.

Armée de médicaments et d’une nouvelle détermination, Janet dit qu’elle est retournée à l’école, non seulement pour réussir les examens du KCSE, mais aussi pour vaincre le virus qui menaçait de détruire ses rêves.

Un samedi après-midi, la maîtresse de dortoir de l’école a effectué une fouille impromptue et, malheureusement, est tombée sur ses médicaments.

Janet dit qu’elle a été déconcertée lorsque la maîtresse l’a interpellée devant d’autres professeurs.

« J’avais l’impression que personne ne voudrait s’associer avec moi. L’affaire est parvenue au bureau du directeur, qui a eu la gentillesse de m’aider à me remettre sur pied », raconte-t-elle.

Lorsque les résultats de l’examen ont été annoncés, Janet a obtenu une mauvaise note. Bien qu’elle ait été vidée, cela ne lui a jamais été un choc.

Mais elle a ensuite été initiée au programme Opération Triple Zéro (OTZ), qui s’exécute dans le cadre du Plan d’urgence du président américain pour la lutte contre le sida (PEPFAR). Le programme vise à donner aux adolescents et aux jeunes vivant avec le VIH/SIDA les moyens de prendre en charge leur état de santé.

Ici, elle rencontrait d’autres jeunes vivant avec le virus et partageait ses expériences de vie tout en s’encourageant mutuellement à respecter les rendez-vous à la clinique afin de minimiser la charge virale.

Janet dit également qu’elle avait rendu visite à une de ses tantes lorsqu’elle avait appris qu’elle (la tante) vivait également de manière positive.

«Je voulais parler à quelqu’un et je pensais qu’une de mes tantes, qui est ma meilleure amie, me prêterait une oreille attentive. Après avoir eu une conversation et partagé ce que je vivais, j’ai presque été choquée lorsqu’elle m’a révélé qu’elle était séropositive et qu’elle prenait des médicaments », a-t-elle déclaré.

Elle révèle que même si elle a un père et d’autres frères et sœurs, ils ne savent pas qu’elle est séropositive, à l’exception de sa mère et de sa tante.

« Un soir, je suis allé à un concert à Westlands et j’ai eu le béguin pour quelqu’un. J’ai jeté mes regards et il est tombé amoureux de moi. Nous avons eu une discussion sur mon statut et, à ma grande surprise, il vivait également positivement. Nous nous sommes mis d’accord sur la manière dont nous allions gérer notre relation et nos différends familiaux avant d’emménager avec lui », laisse-t-elle échapper.

Janet et son mari ont maintenant la chance d’avoir un fils séronégatif.

« C’est la raison pour laquelle j’ai choisi de garder le silence sur mon statut, car je ne veux pas perdre ma famille et mes amis », révèle-t-elle.

« Actuellement, mon mari et moi avons une charge virale de 0, ce qui signifie que les chances que nous nous transmettions le virus sont nulles. Parfois, nous avons des relations sexuelles non protégées, parfois nous nous protégeons mais surtout, nous nous encourageons mutuellement à prendre des médicaments et à respecter nos rendez-vous à l’hôpital », explique Janet.

Alors que le Kenya se joint au reste du monde pour célébrer le Mois mondial de sensibilisation à la santé mentale, elle se dit reconnaissante de ne jamais figurer dans une statistique de personnes aux prises avec la dépression et d’autres problèmes mentaux en raison de leur séropositivité.

« Vivre avec le VIH, c’est comme contrôler un visiteur dans son corps, ce n’est pas la fin. Ce que je veux que les jeunes sachent, c’est que dans cette vie, des choses arrivent, si vous avez des doutes sur vos relations, faites une pause… et si vous devez avoir des relations sexuelles, alors utilisez une protection car tout comme moi, vous pouvez avoir un partenaire fidèle. qui un jour dans sa vie a vécu un moment difficile », a-t-elle déclaré.

«J’ai accepté mon sort et j’ai continué. Je n’ai aucune haine envers mon ex-petit ami, nous vivons toujours dans la même localité et le voyons presque quotidiennement mais je suis heureuse qu’il aille bien », conclut Janet.