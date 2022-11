Une femme raconte l’histoire du meurtre de son mari avec la danse TikTok et Internet est secoué

Avec l’avènement de TikTok, de nombreuses personnes ont commencé à organiser et à exécuter différents types de danse sur plusieurs airs et musiques. Cependant, lors d’un incident bizarre, une femme raconte l’histoire du meurtre de son mari tout en interprétant une chanson TikTok. Connue sur TikTok sous le nom de The Singing Widow, la femme peut être vue en train de jouer avec une expression vive sur le visage, laissant les internautes perplexes. Dans la vidéo, on peut voir la femme jouer sur Made You Look de Meghan Trainor.

En dansant, des textes qui apparaissent à l’écran se lisent comme suit : « Il y a huit ans, un homme a tué et abattu mon mari. J’étais trois jours après l’accouchement. Onze mois plus tard, l’homme qui lui a tiré dessus a été reconnu coupable d’homicide involontaire. Le jour de sa condamnation, j’ai prononcé un discours. J’ai raconté à son assassin notre histoire d’amour. Je lui ai aussi dit que si jamais il commençait à s’apitoyer sur son sort, de se souvenir de mon visage. Cela reste l’un des moments les plus fiers de ma vie.” Regardez la vidéo :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a cumulé 4,4 millions de vues. Les gens semblent être un peu incrédules. “l’avènement du tiktok et ses conséquences ont été un désastre pour la race humaine”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Je n’ai jamais compris pourquoi les gens dansent en parlant de sujets aussi sombres et sensibles sur TikTok. si quelqu’un dansait sur l’histoire de ma mort, je les hanterais.”

“Le truc de la danse a commencé comme un moyen pour les gens de faire passer des messages sérieux sans être signalés par l’algorithme et retirés ou supprimés. Comme toutes choses, il a été consommé, digéré et régurgité dans des formes plus récentes et pires », a commenté un autre utilisateur de Twitter.

Voici quelques réponses :

Selon Instagram, la femme s’est remariée. Elle compte un total de 56,9 000 abonnés sur l’application de médias sociaux. Sa biographie se lit comme suit : “Utiliser la créativité pour gérer le deuil, l’infertilité et les problèmes de santé mentale. Veuve remariée et maman de 2 enfants. Parlons de chagrin bébé.”

