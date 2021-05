Une femme sud-asiatique a été atterrée après que son voisin ait allégué qu’elle avait forcé le fils de ce dernier à manger de la «nourriture ethnique». La femme a partagé tout l’incident, étape par étape, sur son compte Reddit. Selon le message, la dispute s’est déroulée après que la mère, sous le pseudonyme de Linda, ait demandé à sa voisine de s’occuper de son fils de 7 ans car elle devait assister à une réunion importante. Elle a déposé son fils chez le voisin avec une boîte à lunch contenant des sandwichs et du jus de fruits. Linda a également indiqué à la baby-sitter bénévole que son fils était allergique aux amandes et qu’il ne devrait donc pas lui donner de bonbons.

Selon un rapport dans le Indépendant, après le départ de la mère, la voisine a continué à se préparer un déjeuner dans lequel elle a cuisiné du baingan ki sabzi (curry d’aubergine) et du roti. Lorsque l’enfant de 7 ans lui a demandé s’il pouvait le goûter, elle n’a pas refusé et l’enfant «a fini par l’aimer et a mangé 2 rotis».

Après avoir terminé sa réunion, Linda est allée chercher son fils et a remercié le voisin de rentrer chez lui. Mais le lendemain, elle s’est présentée à sa porte, a fâché en apprenant que son fils mangeait de la nourriture ethnique et a accusé la voisine de saboter son plan de faire passer son fils à un mode de vie végétalien.

La voisine plus loin dans son article sur Reddit a écrit comment elle avait essayé de convaincre la mère que la nourriture était saine et végétalienne, sinon son fils ne l’aurait pas mangée. «Mais elle n’était pas d’humeur à écouter», a ajouté la voisine.

«Linda m’a appelé un trou pour nourrir d’autres enfants sans la permission des parents et je me sens en quelque sorte comme tel», a-t-elle ajouté.

Le post Reddit a 96% de votes positifs et environ 3000 commentaires, les Redditors ont qualifié le comportement de Linda impoli et sans fondement.

