Une femme quitte son fiancé à l’aéroport de Londres et s’enfuit avec Rs 4,8 Lakh Cash et bagages

D’être tout rose, les choses se sont effondrées pour un futur marié à Londres après que sa fiancée se soit enfuie avec 5 000 £ (environ Rs 4,8 lakh) en espèces avec tous les bagages, le laissant abandonné à l’aéroport d’Heathrow. Le couple, au début de la quarantaine, s’était fiancé un jour plus tôt et se dirigeait vers Rome pour se marier lorsque la mariée a abandonné son futur mari, a rapporté The Sun. L’homme, qui serait britannique, s’était rendu aux toilettes, laissant la fiancée avec ses bagages. Cependant, à son retour, elle avait disparu, emportant tout avec elle.

Le couple s’était rencontré très récemment, et l’homme était tombé amoureux d’elle, a déclaré un spectateur, a rapporté la publication.

«Il était en morceaux – totalement inconsolable. Apparemment, ils ne s’étaient rencontrés que très récemment et il était tombé amoureux d’elle », a déclaré le spectateur.

Après que le futur marié désemparé ait informé le personnel du terminal 5 de l’incident, ils ont regardé partout dans l’aéroport, mais elle était introuvable.

“Il n’était même pas clair si elle était sortie de l’aéroport ou dans un autre pays”, a ajouté le spectateur, selon un rapport du Sun.

Finalement, la police a été appelée et informée de l’incident. Alors que l’enquête policière est en cours, la femme reste introuvable.

Dans un autre incident similaire, une femme a largué son petit ami immédiatement après sa cérémonie de remise des diplômes après lui avoir fait payer ses frais de scolarité. Partageant l’incident dans un post Reddit, un ami de la femme a écrit que le garçon avait décidé de soutenir la femme après avoir vu du potentiel en elle.

“Il a également vu le potentiel de mon amie et l’a encouragée à aller à l’école. Elle rêvait de devenir procureure criminelle et il l’a encouragée à ne pas abandonner », a écrit l’utilisateur dans le post Reddit.

Le garçon a contracté un prêt pour soutenir l’éducation de la femme. Cependant, peu de temps après que la jeune fille soit devenue avocate, elle a rompu avec lui, juste au moment où il prévoyait de lui proposer.

