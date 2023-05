Une femme quitte son emploi pour devenir "Fille à temps plein"obtient Rs 47 000 par mois

L’histoire d’une femme chinoise qui a quitté son emploi pour devenir une « fille à plein temps » pour un salaire de 570 dollars (environ 47 000) par mois de la part de ses parents a déclenché une conversation significative sur les réseaux sociaux en Chine.

Selon Poste du matin de la Chine du Sud (SCMP), la femme nommée Nianan, 40 ans, avait travaillé dans une agence de presse pendant 15 ans, cependant, elle a connu des changements dans son rôle en 2022 qui ont entraîné des niveaux de stress plus élevés et la nécessité d’être constamment disponible. Pendant cette période difficile, ses parents sont intervenus pour offrir de l’aide.

« Pourquoi ne quittez-vous pas simplement votre emploi? Nous nous occuperons de vous financièrement », ont-ils dit à l’homme de 40 ans, selon le point de vente.

Motivée par l’offre d’une allocation mensuelle de 4 000 yuans, soit 570 dollars, provenant de la pension de retraite de ses parents de plus de 10 000 yuans (1 500 dollars américains), Mme Nianan a décidé de quitter son emploi et d’embrasser le rôle de « fille à plein temps ». . Elle a décrit son rôle comme « une professionnelle remplie d’amour » et a accepté avec plaisir une routine quotidienne diversifiée.

Lire aussi | Le corps d’une nonne retrouvé intact quatre ans après sa mort, les gens l’appellent « miracle »

La quadragénaire a dévoilé son quotidien. Selon SCMP, elle a dit que le matin, elle passait une heure à danser avec ses parents et les accompagnait lors de courses à l’épicerie. Le soir, elle prépare le dîner avec son père. Elle gère également toutes les tâches liées à l’électronique, sert de chauffeur et organise des sorties mensuelles en famille ou des vacances.

Mme Nianan a déclaré que la présence de ses parents avait été thérapeutique. Cependant, elle a également admis que la « plus grande source de pression » pour elle était le « désir de gagner plus d’argent ». Mais elle a dit que ses parents la rassuraient continuellement en disant : « Si tu trouves un travail plus adapté, tu peux y aller. Si tu ne veux pas travailler, reste à la maison et passe du temps avec nous ».

Selon le point de vente, le concept d’être une « fille à plein temps » a gagné en popularité parmi les jeunes en Chine en tant qu’alternative au marché du travail hautement compétitif et aux horaires de travail épuisants. Ce mode de vie alternatif est censé donner une plus grande autonomie et une liberté par rapport aux contraintes de travail traditionnelles. Cependant, certains critiques auraient fait valoir que cela perpétue simplement la dépendance à l’égard des parents.