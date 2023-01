Une femme quitte le mariage après que le marié ne compte pas les notes

Une mariée de Farrukhabad, dans l’Uttar Pradesh, est sortie du mariage après avoir découvert la maladie mentale du marié quelques instants avant de se marier. C’est le prêtre qui a le premier remarqué quelque chose d’anormal dans le comportement de l’homme et s’est immédiatement confié à la famille de la mariée. Pour dissiper les soupçons, le marié a ensuite été invité à compter les billets de banque, ce qu’il n’a pas fait. La mariée identifiée comme étant Reeta Singh a ensuite annulé la cérémonie de mariage, ce qui a conduit à une vive dispute entre les familles.

Selon le Times of India, la jeune femme est une résidente du village de Durgapur situé dans le quartier Mohammadabad Kotwali du district de Farrukhabad. La famille de la mariée a allégué qu’elle n’avait aucune idée de l’état d’esprit du marié jusqu’au jour du mariage.

Le frère de la mariée, Mohit, a expliqué que les mariages dans la région se déroulent de bonne foi et que le médiateur qui a organisé le mariage était l’un de leurs proches. Cela a apparemment conduit la famille de la jeune fille à croire aveuglément le médiateur et ils ont décidé de ne pas rencontrer le marié. Cependant, lorsque le prêtre s’est méfié du comportement étrange du marié de 23 ans, la famille de la mariée lui a donné 30 billets de banque de Rs 10 à compter. Le marié a échoué au test et la mariée de 21 ans a refusé de l’épouser.

L’un des invités au mariage a révélé que le refus de la mariée s’était soldé par une dispute verbale entre les familles. L’argument a été tel qu’il a fallu appeler la police pour désamorcer la situation. Comme la mariée n’était pas disposée à accepter l’homme comme partenaire de vie, la cérémonie a été annulée. Le rapport affirme qu’aucune plainte officielle à la police n’a encore été déposée par les familles.

Dans un cas similaire, il y a deux ans, une mariée de l’UP s’est présentée au mandap du mariage pour refuser de se marier après avoir appris que la famille du marié avait menti sur ses diplômes. La mariée a testé son fiancé en lui demandant de réciter le tableau 2 mais lorsqu’il a échoué, la cérémonie a finalement été annulée. Le cousin de la mariée a exprimé dans un communiqué sa déception d’être tenu dans l’ignorance. “Il n’était peut-être même pas allé à l’école, mais la famille du marié nous avait trompés”, a-t-elle déclaré. La police était impliquée dans l’affaire, mais aucune plainte officielle n’a été déposée après que les familles aient trouvé un compromis.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici