Une femme qui vend des chaussures et un maillot pour payer les funérailles de son grand-père attire l’attention d’une star de la NFL

Le joueur de football américain JJ Watt reçoit énormément d’amour et de soutien en ligne après avoir répondu à la demande d’un fan sur les réseaux sociaux. La fan de la NFL, à savoir Jennifer Simpson, traverse actuellement une période difficile financièrement. Vendredi, elle s’est rendue sur Twitter pour vendre en ligne les chaussures et le maillot de marque du joueur des Arizona Cardinals. Dans sa note, Simpson précise qu’elle n’a porté les chaussures que deux fois et une photo du produit prouve que les chaussures sont toujours en bon état. La fan a expliqué qu’elle avait pris la décision de vendre ses chaussures et son maillot pour couvrir les frais des funérailles de son grand-père.

L’utilisateur a écrit: «J’ai une paire de chaussures Reebok pour femmes JJ Watt taille 9 pour 60 $. Je les ai portées deux fois. Ce sont de superbes chaussures, je ne les vends que parce que nous récoltons des fonds pour les funérailles de mon grand-père. J’ai aussi un maillot Texans XL pour femme Watt pour 30 $. Toute personne intéressée?”

Depuis que Simpson a tagué le compte Twitter du joueur en mentionnant son nom de marque, son tweet a attiré l’attention du joueur de football. En apprenant le calvaire du fan, JJ Watt lui a demandé de ne pas vendre ses chaussures et son maillot. Au lieu de cela, il a proposé de payer l’intégralité des frais funéraires de son grand-père. JJ Watt a tweeté : « Ne vendez pas vos chaussures et votre maillot, nous vous aiderons pour les funérailles. Mes condoléances.”

Jetez un oeil à l’interaction ci-dessous:

Ne vendez pas vos chaussures et votre maillot, nous aiderons aux funérailles. Mes condoléances. 🙏🏼 https://t.co/gMttmVGZCL – JJWatt (@JJWatt) 21 juillet 2022

L’humble geste de JJ Watt n’est pas passé inaperçu sur le site de micro-blogging. Un barrage de fans a fait l’éloge du footballeur et l’un d’eux a qualifié son aide d ‘”acte de classe”. L’utilisateur a écrit: «La classe agit comme un humain. Je ne suis pas un footballeur, mais il semble que vous ayez été très doué pour moi. Vous serez le gars qui a aidé quelqu’un qui avait besoin d’aide au moment où il en avait le plus besoin. Être un bon humain et un bon athlète, c’est mieux que d’être simplement un bon athlète.

Un autre utilisateur a tweeté que le monde a besoin de plus de ces gestes : « Le monde a besoin de plus de cela. Pas l’argent, car tout le monde ne peut pas donner aussi généreusement. Mais le fait de se moquer d’autres personnes que de vous-même. Il y a une véritable pénurie de cela dans ce pays. Merci d’être un mec aussi solide.

Un ardent fan du joueur lui a rappelé qu’il y aura toujours des gens qui critiqueront sa performance, mais son humble geste finira par les impressionner. Les fans ont écrit: «@JJWatt Il y a des critiques pour n’importe qui dans leur performance, qu’il s’agisse d’un joueur de football professionnel ou d’une personne travaillant dans un bureau ou autre. Il n’y a absolument aucune critique qui puisse être faite sur votre compassion et votre amour de l’humanité. Vous l’avez montré maintes et maintes fois.

Découvrez quelques autres réactions de fans ci-dessous:

C’est un geste vraiment exceptionnel.

Il serait si facile pour une célébrité/un athlète professionnel/une coche bleue de ne pas se soucier du problème de quelqu’un.

Le caractère d’une personne est révélé par la façon dont elle traite les animaux, les enfants, les travailleurs des services et les « petites personnes ».

Après avoir reçu la réponse de JJ Watt, la fan de la NFL a déclaré qu’elle serait éternellement reconnaissante pour l’amour et le soutien qu’elle a reçus du joueur et des autres internautes.

