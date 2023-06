Une femme qui s’est réveillée lors de ses propres funérailles décède à l’hôpital

Les autorités équatoriennes doivent mener une enquête sur la façon dont la femme a été déclarée morte par erreur

Une femme équatorienne est décédée à l’hôpital quelques jours seulement après avoir assommé les personnes en deuil à son réveil en frappant de l’intérieur de son cercueil après avoir été déclarée décédée par erreur par un médecin.

Bella Montoya, 76 ans, est décédée la semaine dernière dans la ville équatorienne de Babahoyo – du moins le pensaient les médecins – avant de faire comprendre aux invités à sa veillée que les informations faisant état de sa mort étaient très prématurées.

Montoya a été rapidement retirée de ce qui était censé être son lieu de repos éternel et renvoyée à l’hôpital où son état a été amélioré pour être «vivant». Mais après sept jours de traitement, elle est décédée – pour de bon, cette fois – vendredi d’un accident vasculaire cérébral ischémique, a confirmé le ministère équatorien de la Santé dans un communiqué.

Les responsables de la santé ont ajouté que Montoya était gardé sous « surveillance permanente » alors qu’il était à l’hôpital. « Cette fois, ma mère est vraiment morte », son fils Gilbert Barbera a déclaré aux médias locaux. « Ma vie ne sera plus la même.

À sa mort réelle, Montoya a été renvoyée au même salon funéraire où elle a d’abord alerté les personnes en deuil que sa mort avait été déclarée un peu trop hâtivement. Elle sera enterrée dans un cimetière public, selon des informations parues dans les médias équatoriens.

Il a également été rapporté dans la presse du pays que Montoya souffrait d’une maladie appelée catalepsie, dont les symptômes comprennent des convulsions, une perte de conscience et une rigidité dans le corps – des affections qui ont apparemment été confondues par un médecin avec la rigidité cadavérique.

Montoya a été déclarée décédée pour la première fois le 9 juin. Après près de cinq heures avec elle dans son cercueil, les personnes en deuil ont entendu des bruits émanant de l’intérieur et l’ont ouvert pour la découvrir bien vivante.

Elle a été renvoyée à l’hôpital par les services d’urgence, mais les médecins n’ont pas pu prolonger sa vie beaucoup plus longtemps avant qu’elle ne succombe à un accident vasculaire cérébral.

Le retour à la vie apparent de Montoya, semblable à celui de Lazarus, fait suite à un incident similaire dans l’État de New York plus tôt cette année, au cours duquel une femme de 82 ans respirait en attendant les funérailles. Elle avait été déclarée morte trois heures plus tôt.